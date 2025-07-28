SUCCESSOS
Un tren descarrila i deixa tres morts a Alemanya
Almenys tres persones van perdre la vida i desenes van resultar ferides per un descarrilament de tren ahir a l’estat alemany de Baden-Württemberg. Fonts d’Emergències van indicar al mitjà local Schwäbische Zeitung que el nombre provisional de ferits era de 34, entre els quals tres en estat greu. El succés es va produir cap a les 18.10 hores, quan almenys dos vagons d’un tren regional que cobria la ruta Siegmaringen-Ulm van sortir de les vies a l’altura de Riedlingen, al districte de Biberach, amb un centenar de persones a bord. Les autoritats no havien pogut explicar al tancament d’aquesta edició les causes del sinistre, encara que s’estudiava la possibilitat que estigués relacionat amb una forta tempesta que va sacsejar la zona unes hores abans.
El canceller alemany, Friedrich Merz, va dir que està “commocionat” per l’accident.