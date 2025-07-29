INFRAESTRUCTURES
El Govern central aprova avui l’empresa mixta de Rodalies
ERC avisa que el traspàs s’ha d’acompanyar d’un bon model de finançament. Diu que la negociació amb Hisenda va malament
La vigília que el Consell de Ministres aprovi avui la creació de l’empresa mixta participada per Renfe i per la Generalitat de Catalunya per a la gestió dels trens de Rodalies i en ple caos ferroviari per una incidència a Sants (més informació a la pàgina 10), el líder d’ERC, Oriol Junqueras, va avisar el president del Govern estatal, Pedro Sánchez, que l’acord pel traspàs de la infraestructura només serà “efectiu del tot” si va acompanyat d’un “bon model de finançament”. En aquest sentit, el republicà va denunciar que les negociacions amb Hisenda per a un nou model de finançament per a Catalunya van “malament” per culpa de la ministra del ram i vicepresidenta del Govern espanyol, María Jesús Montero, a qui va acusar d’actuar més com a candidata del PSOE andalús que com a ministra. Junqueras, que malgrat les crítiques va celebrar el tret de sortida de l’empresa de Rodalies de Catalunya, un punt acordat entre ERC i PSC per a la investidura de Salvador Illa, va denunciar la “deixadesa” de l’Estat amb la ciutadania catalana. En aquest sentit, va apuntar els governs de PSOE i PP en la responsabilitat que el servei ferroviari no funcioni i que no hagin complert les seues promeses. Així va destacar que Catalunya necessita un “bon model” en recaptació d’impostos per aconseguir que el traspàs integral de Rodalies sigui “útil” per a la ciutadania.
De moment, la nova empresa mixta estarà controlada al 50,1% per Renfe i al 49,9% per la Generalitat, encara que aquesta última hi tindrà cinc consellers i l’empresa estatal, quatre, i s’inclourà un representant dels sindicats. La societat es crearà dins del grup Renfe per garantir els drets laborals i la mobilitat dels treballadors, i per escurçar els terminis perquè Rodalies de Catalunya obtingui les llicències i permisos com a operador ferroviari.
D’altra banda, Junqueras va rebutjar la llista plurinacional d’esquerres que va plantejar el portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, per presentar-se a les pròximes eleccions generals.