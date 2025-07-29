Un individu armat mata quatre persones, inclòs un policia, a Nova York abans de suïcidar-se
Almenys cinc persones han mort després que un individu armat amb un rifle M4 entrés en un gratacel de Nova York durant la nit d’aquest dilluns i comencés a disparar, matant quatre persones --inclòs un agent de policia-- i ferint-ne greument una altra abans de suïcidar-se.
Almenys cinc persones han mort després que un individu armat amb un rifle M4 entrés en un gratacel de Nova York durant la nit d’aquest dilluns i comencés a disparar, matant quatre persones --inclòs un agent de policia-- i ferint-ne greument una altra abans de suïcidar-se.
"Hem perdut quatre vides en un altre acte sense sentit de violència armada, entre elles la de l’agent (Didarul) Islam, membre del Departament de Policia de la ciutat de Nova York", ha anunciat l’alcalde de la ciutat, Eric Adams, amb referència a les víctimes del tirador, que inclouen també dos homes i una dona morts i un altre home "greument ferit".
Així mateix, Adams ha donat les seues condolences a les famílies de les víctimes i ha subratllat que "aquest horrible crim ens recorda a tots com de fàcil que és accedir a una arma". "La violència armada ha marcat molts veïns i ha destrossat a massa famílies a tot el país, i continuarem lluitant per fer tot el possible per protegir la nostra ciutat", ha afegit.
Els fets van començar quan un home, capturat a les càmeres de vigilància, va sortir d’un BMW negre aparcat a doble fila a prop de l’entrada del 345 de Park Avenue amb un rifle M4 a la mà dreta, segons ha narrat la comissària de Policia de Nova York, Jessica Tisch. El tirador va entrar al rebedor "obrint foc immediatament" contra l’agent mort, després de la qual cosa va disparar una altra dona, un home i un guàrdia de seguretat.
A continuació, el tirador va agafar l’ascensor, deixant sortir d’ell il·lesa una altra dona, per dirigir-se a la planta 33, on es troba l’empresa immobiliària Rudin Management, segons ha detallat la dirigent policial. Ja allà, recorre els passadissos disparant mentre avança i fereix una persona, que mor en aquesta planta. "Tot seguit, es dirigeix al passadís i es dispara al pit", ha narrat Tisch.
La comissària ha identificat com sospitós a Shane Tamura, un home de 27 anys amb domicili a Las Vegas i al vehicle del qual la Policia ha trobat "una funda de rifle amb bales, un revòlver carregat, munició i carregadors, una motxilla i medicaments receptats a Tamura", que hauria recorregut els més de 4.000 quilòmetres des del seu estat en els últims dos dies.
"Els seus motius encara s’estan investigant i estem provant de comprendre per què va elegir aquest lloc en particular", ha explicat la responsable del cos policial, esmentant que, segons les autoritats de Las Vegas, el sospitós "tenia antecedents documentats de salut mental". "Creiem que es tracta d’un únic tirador i que ja no hi ha una amenaça activa per al públic", ha precisat.
Així mateix, Tisch ha afegit que l’home ferit es troba en estat crític, però estable, i que hi ha també unes "altres quatre víctimes que estan sent ateses per ferides lleus sofertes en intentar fugir del lloc". Paral·lelament, ha recordat l’agent Islam, que "tenia 36 anys i portava quatre anys al cos". "Estava casat i tenia dos fills petits, i la seua esposa està embarassada del seu tercer fill", ha detallat, assegurant que "va morir com va viure, com un heroi".