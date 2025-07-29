PRÒXIM
Netanyahu nega que hi hagi una “política israeliana de fam” a Gaza
Espanya hi enviarà dotze tones d’aliments
El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va qualificar ahir com una “mentida descarada” que s’acusi el seu Govern d’“aplicar una campanya de fam a la Franja de Gaza”, després de les denúncies d’organitzacions humanitàries i governs internacionals per la creixent fam a l’enclavament, que ha provocat ja més de 130 morts.
“No hi ha cap política de fam a Gaza, i no hi ha fam a Gaza. Hem permès que l’ajuda humanitària entri durant tota la guerra; altrament, no hi hauria habitants a Gaza”, va afirmar el mandatari israelià en una trobada amb la pastora evangèlica i responsable de l’Oficina de Fe dels EUA –creada sota l’actual mandat del president Donald Trump–, Paula White-Cain.
Així mateix, va reiterar que Israel no cessarà en l’ofensiva sobre Gaza fins a complir els seus dos principals objectius: l’eliminació de Hamas i el retorn dels ostatges israelians que segueixen al poder del grup islamista a la Franja.
Per la seua part, el president dels EUA, Donald Trump, va dir que “veu possible” un alto el foc a Gaza, malgrat que el seu país i Israel es van retirar de les negociacions, i va reconèixer que hi ha fam perquè veu nens famolencs a la televisió.
Mentrestant, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va detallar que Espanya enviarà per via aèria dotze tones d’ajuda alimentària, la qual cosa equival a unes 5.500 racions de menjar, “per justícia i humanitat”.
D’altra banda, la Comissió Europea va proposar la suspensió parcial d’Israel del programa europeu de ciència i investigació Horizon, en represàlia pel continu deteriorament de la crisi humanitària a Gaza, malgrat l’acord subscrit amb la UE fa unes setmanes.