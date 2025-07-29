GUERRA
La UE diu que el pacte amb els EUA “porta estabilitat”, entre crítiques de diversos països
Brussel·les assegura que una guerra comercial és contraproduent. L’acord aranzelari és “completament asimètric” ja que la Unió Europea renuncia a aplicar contramesures
El comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, va afirmar ahir que l’acord aconseguit amb els Estats Units per limitar els seus aranzels generals a la Unió Europea (UE) al 15% proporciona “estabilitat renovada” i obre la via a una “col·laboració estratègica” en àmbits com l’acer i l’alumini.
“Aporta una estabilitat renovada i obre la porta a la col·laboració estratègica”, va indicar Sefcovic en una roda de premsa sobre el pacte anunciat diumenge a Turnberry (Escòcia) per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president dels EUA, Donald Trump.
Buscar una alternativa
El comissari eslovac va explicar que, atesa “la profunditat de la integració i la dependència mútua” de les economies comunitària i nord-americana, era essencial prendre’s el temps necessari per fer-ho bé, per calibrar un resultat que funcioni tant per a la UE com per als EUA i que garanteixi que el comerç entre nosaltres pugui continuar”. “Aturem-nos un moment i considerem una alternativa. Una guerra comercial pot semblar atractiva per a alguns, però comporta greus conseqüències”, va asseverar.
D’aquesta manera, va dir que si hagués tirat endavant un aranzel nord-americà del 30 per cent, “el nostre comerç transatlàntic s’aturaria, posant en perill prop de cinc milions de llocs de treball, inclosos els de les pimes”.
L’acord, “completament asimètric” ja que la UE renuncia a aplicar aranzels, fixa un sostre aranzelari únic del 15% i “aranzels zero” en diversos productes, així com compres estratègiques europees valorades en 750.000 milions de dòlars de gas, petroli, energia nuclear o xips d’intel·ligència artificial, inversions en l’economia nord-americana de 600.000 milions de dòlars i un increment de les adquisicions de material militar dels EUA.
Les exportacions lleidatanes han caigut fins al maig un 43,9 per cent
Entre gener i maig d’aquest any, les exportacions lleidatanes als EUA van sumar 37,2 milions d’euros, un 43,9% menys en comparació al 2024. Aquestes vendes a terres nord-americanes van suposar el 3,19% del total dels productes venuts a l’exterior. Si mirem el producte més exportat, l’oli d’oliva, les vendes van caure entre gener i maig d’aquest any un 37,8%, fins als 23,1 milions quan l’any passat van assolir els 41,2 milions, una època en què el preu de l’or verd estava en màxims històrics.
La DOP Les Garrigues estima que l’acord aranzelari tindrà un impacte directe reduït, ja que el mercat dels EUA representa un baix volum de les seues exportacions, però es va mostrar a l’expectativa de com pot afectar indirectament el mercat global.