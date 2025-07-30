SEGRE

Moscou fa cas omís del nou ultimàtum de Donald Trump

Imatge de l’estat de la presó atacada per Rússia a Zaporíjia. - EFE/ MINISTERI DE JUSTÍCIA UCRAÏNA

REDACCIÓ

El nou ultimàtum de la Casa Blanca al Kremlin perquè posi fi a la guerra no ha fet efecte de moment, al patir ahir Ucraïna una onada d’atacs russos en els quals van morir en diferents llocs del país més de vint civils. El més mortífer de tots va tenir lloc la mitjanit de dilluns, quan l’aviació russa va llançar quatre bombes aèries guiades que van caure en un centre penitenciari de la regió sud-oriental de Zaporíjia, en una acció en què van matar almenys setze persones.

