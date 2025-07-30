EUROPA
Moscou fa cas omís del nou ultimàtum de Donald Trump
El nou ultimàtum de la Casa Blanca al Kremlin perquè posi fi a la guerra no ha fet efecte de moment, al patir ahir Ucraïna una onada d’atacs russos en els quals van morir en diferents llocs del país més de vint civils. El més mortífer de tots va tenir lloc la mitjanit de dilluns, quan l’aviació russa va llançar quatre bombes aèries guiades que van caure en un centre penitenciari de la regió sud-oriental de Zaporíjia, en una acció en què van matar almenys setze persones.