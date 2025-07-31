DESASTRES
Tensió al Pacífic per un tsunami
Un sisme de magnitud 8,8 a la regió russa de Kamtxatka posa en alerta diversos països. Malgrat que va obligar a evacuacions massives, les conseqüències van ser menors de les esperades
Un terratrèmol de magnitud 8,8 en l’escala de Richter registrat ahir a la península de Kamtxatka, a l’extrem oriental de Rússia, va provocar alertes de tsunami en gran part de l’oceà Pacífic, encara que no va provocar ferits de gravetat. El sisme va tenir lloc sobre les 8.25 del matí (hora russa) i va portar el Govern rus a decretar l’estat d’emergència al nord de les illes Kurils, on una onada d’entre 3 i 4 metres d’altura va provocar inundacions a la ciutat portuària de Sévero-Kurilsk.
Per la seua banda, el Govern japonès va ordenar l’evacuació de dos milions de persones que resideixen en zones costaneres per evitar víctimes per l’arribada de les ones a la costa. Això va afectar principalment zones d’Hokkaido, Aomori, Iwate, Fukushima, Chiba, Ibaraki i Wakayama. Així, els treballadors de la central nuclear de Fukushima –que va tenir un greu accident nuclear el 2011 després d’un terratrèmol i un tsunami– van ser evacuats com a mesura de prevenció, si bé l’empresa que gestiona la central, TEPCO, no va registrar “anomalies”, segons la cadena NHK.
Les autoritats del Canadà van informar també del terratrèmol i van emetre alertes de tsunami, igual com les dels Estats Units, que van posar sobre avís els residents de Hawaii i diverses zones d’Alaska, a més de l’illa de Guam, encara que les onades que van arribar no van ser de gran envergadura.
Per la seua part, la Xina va posar èmfasi que s’esperava que un tsunami afectés diverses zones de l’est del país, mentre que les autoritats de França van decretar una advertència per als seus territoris de la Polinèsia, on s’esperaven onades de fins a gairebé tres metres d’altura. Així mateix, les autoritats d’Indonèsia i les Filipines van declarar l’alerta per tsunami. A més, diversos països de l’Amèrica Llatina van procedir a emetre alertes de forma generalitzada que es van anar desactivant.
El perill de devastadores rèpliques a la zona encara persisteix
El terratrèmol registrat ahir a Kamtxatka va provocar un tsunami de menor intensitat de l’esperat en un primer moment. Tanmateix, com van alertar diversos experts, les rèpliques poden encara provocar perilloses onades de gran envergadura.
Així, el geòleg de l’IGME-CSIC Raúl Pérez va advertir que un terratrèmol de magnitud 8,8 en l’escala de Richter té la capacitat de disparar una rèplica de 7,6, la qual cosa a l’oceà també pot provocar un “tsunami destructiu”. Per la seua part, el director de la Xarxa Sísmica Nacional, Juan Vicente Cantavella, va admetre que “l’alerta d’alguna manera ha sobreestimat l’impacte que podria tenir el tsunami”, però aquesta es manté en alguns llocs perquè encara hi ha efectes “bastant impredictibles”.Arran del devastador tsunami ocorregut a l’oceà Índic el 26 de desembre del 2004, que va causar la mort d’aproximadament 230.000 persones en diversos països de la regió, incloses Indonèsia, Sri Lanka, l’Índia i Tailàndia, es van crear diversos sistemes regionals d’alerta de tsunami que estan assignats a cada una de les conques oceàniques i que coordina la Unesco: de l’Índic, del Carib i el que afecta Espanya, el del nord-est atlàntic i de la Mediterrània. Al marge d’aquests, molts dels països que tenen risc de tsunami tenen els seus sistemes nacionals d’alerta. La península Ibèrica va patir el 1755 un terratrèmol que va poder arribar a 8,7 en l’escala de Richter. Aquest succés es va produir a l’oceà Atlàntic al sud-oest del golf de Cadis i va provocar un tsunami destructiu que va posar fi a les vides d’entre 1.000 i 5.000 persones.
Un dels sismes més grans des del 1900
El terratrèmol de Kamtxatka ha estat el terratrèmol més gran al món des del de Tohoku, al Japó, de magnitud 9,0 del 2011. Així mateix, es troba entre els deu terratrèmols més forts ocorreguts a nivell mundial des del 1900, segons el servei sismològic dels EUA.
Kamtxatka, una zona molt activa
La península de Kamtxatka, situada a l’Orient Llunyà rus, és un dels territoris amb més activitat volcànica i sísmica del món.
Entra en erupció el volcà Kliutxevskoi
Ahir, el Kliutxevskoi, el volcà actiu més alt d’Euràsia, va entrar en erupció després dels dos potents terratrèmols que van sacsejar hores abans la península de Kamtxatka.