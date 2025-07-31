EMPRESES
La xinesa Chery instal·larà una planta d’R+D a Cornellà
La instal·lació estarà operativa abans d’acabar l’any. Especialitzada a adequar els seus vehicles a clients europeus
La multinacional automobilística Chery obrirà un centre de recerca i desenvolupament (R+D) a Cornellà de Llobregat, que es preveu que es posi en marxa a partir de la tardor. Així ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, després d’una reunió amb els seus directius a la ciutat oriental xinesa de Wuhu, on l’empresa té la seu. El centre ocuparà una superfície de 2.000 metres quadrats i estarà especialitzat en el disseny i l’adequació de vehicles per atendre les necessitats dels clients europeus de Chery. Illa, que va destacar el paper d’Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana, en el tancament d’aquest acord, va assegurar que suposa crear una relació bidireccional i respon a la idea del Govern de buscar “relacions sòlides” a mitjà i llarg termini amb benefici mutu.
“Volem avenços progressius i graduals, no grans projectes que després es desinflin”, va asseverar el president, que va avançar també que durant la seua reunió amb els directius de Chery va oferir la capital catalana per ubicar la delegació europea de la firma.
Es desconeix de moment la quantitat exacta que invertirà l’empresa xinesa en la posada a punt del centre i quants llocs de treball crearà.
Chery manté vincles amb l’ecosistema industrial català des que, amb l’espanyola Ebro, va anunciar l’any passat l’inici de la producció conjunta de vehicles a l’antiga planta de Nissan a Barcelona.
D’altra banda, el president va defensar l’eliminació dels aranzels extra que aplica la UE al Cupra Tavascan de Seat, produït a la Xina, incidint en el seu caràcter singular al ser dissenyat “enterament a Europa”. Ho va dir després d’una visita a la planta de Volkswagen a la província xinesa d’Anhui, que és l’encarregada de la producció global del vehicle.
Arran del tifó Co-may, la comitiva d’Illa s’ha vist obligada a modificar el seu pla de viatge a la Xina. Això ha ocasionat també problemes amb l’equipatge, enviat abans de temps a una destinació a la qual no s’han pogut desplaçar.