CONFLICTE
Més de 90 morts que buscaven ajuda humanitària
Suècia vol congelar l’acord amb Israel
Les autoritats palestines van informar de 111 morts aquest dimecres a Gaza a causa d’atacs israelians, 91 dels quals anaven a buscar ajuda humanitària. Prop de 60 persones van morir per trets de l’Exèrcit hebreu a prop de l’encreuament fronterer de Zikim, al nord, durant una “suposada treva” entre les 6 i les 23 hores. L’hospital Shifa, de Ciutat de Gaza, va assegurar que està desbordat a causa de l’alta quantitat de cadàvers.
A causa de la crisi humanitària, Espanya va enviar ahir un avió de l’Exèrcit de l’Aire amb 12 tones d’ajuda humanitària, que seran llançades avui per alimentar unes 11.000 persones.
Mentrestant, l’Exèrcit israelià ha enviat aquest juliol un total de 54.000 ordres de reclutament a membres de la comunitat ultraortodoxa haredim, malgrat les protestes per “estar exempts” de ser cridats a files per motius religiosos.
D’altra banda, el Govern canadenc va anunciar que té la intenció de reconèixer l’Estat de Palestina al setembre, a causa de l’“insuportable sofriment” dels gasians. A més, Suècia va demanar suspendre les relacions comercials de la UE amb Israel per la “terrible” situació a Gaza.