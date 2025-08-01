POLÍTICA
Nova víctima política per falsejar el currículum
Dimiteix el comissionat de la dana, encara que defensa la seua “honestedat”. Encreuament d’acusacions entre PSOE i PP
El comissionat del Govern espanyol per a la reconstrucció després de la dana del 29 d’octubre, José María Ángel, va presentar ahir la seua renúncia irrevocable al càrrec després de la polèmica sobre la titulació amb la qual va promocionar de funcionari fa 43 anys, i va lamentar que ha patit un “atac injustificat” que li ha causat un mal personal “enorme”.
En un escrit dirigit al ministre de Política Territorial, el fins ara comissionat insisteix que “mai” ha falsificat cap document i “mai” s’ha valgut “de cap document fals per accedir a cap lloc”. Ángel va dimitir també com a president dels socialistes valencians, dins de l’executiva que dirigeix la secretària general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant. A la seua carta al ministre, explica que es jubila i que es dedicarà a defensar la seua “honestedat i honor”.
La decisió d’Ángel, que va ser nomenat comissionat especial sobre la dana el passat 10 de desembre, arriba després d’haver-se conegut un informe de l’Agència Antifrau de València que indica que va utilitzar un títol “presumiblement fals” per accedir a un nivell i sou com a funcionari de la diputació de València superior al que li corresponia pel seu nivell d’estudis. L’actual coordinadora del comitè d’experts per a la reconstrucció de les zones afectades per la dana, Zulima Pérez Seguí, serà la nova comissionada.
La diputació de València ha iniciat una investigació interna sobre aquesta titulació i també sobre la de la seua dona, Carmen Ninet, subdirectora del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), a l’haver-se publicat que ocupa una plaça de funcionària A1 però no té titulació universitària.
Aquesta nova polèmica ha donat més artilleria al PP i PSOE per continuar amb el seu foc creuat. Els socialistes van defensar l’“exemplaritat” d’Ángel al fer un pas al costat, mentre que els populars van advertir que falsificar un document públic és un delicte i van demanar a Morant assumir “responsabilitats”.