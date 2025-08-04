SANITAT
El Govern advoca per vetar fumar a les platges
Ara ja està prohibit en unes 80 d’una vintena de municipis catalans, però el secretari de Salut Pública espera que la nova llei antitabac inclogui aquesta restricció
El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, aposta per què la futura llei antitabac també prohibeixi fumar a les platges, a més d’estendre el veto a les terrasses de bars i restaurants. “Que una legislació d’àmbit estatal com la llei del tabac, que segurament veurà la llum en els propers mesos, contemplés unes platges sense fum seria molt important per poder donar més base a les accions de comunitats autònomes i, especialment, dels municipis”, va assenyalar Fernández en una entrevista al canal 3/24. L’esborrany actual d’aquesta llei no preveu la prohibició de fumar a les platges i el secretari de Salut Pública defensa la necessitat de “desnormalitzar” d’una vegada l’ús del tabac a la sorra. “És un lloc simbòlic”, va apuntar.“No hauria de ser possible que un nen trobi normal fumar a la platja com si es tractés de jugar a la pilota o de banyar-se. Volem prevenir per així poder tenir una societat més saludable”, va argumentar Fernández, que va recordar que a les platges els no fumadors també estan exposats al fum del tabac i augmenten un 21% el risc de patir càncer de pulmó i un 30% el d’infart de miocardi. En paral·lel, les burilles dels cigarros a la sorra també són un problema per al medi ambient, ja que tenen components altament contaminants i tarden molts anys a descompondre’s.
Vint municipis
A Catalunya, una vintena de municipis, de l’Alt Empordà al Baix Ebre, ja veten fumar a les seues platges (unes 80 en total) i en alguns fins i tot han començat a multar les persones que se salten la norma.L’any passat, la policia local de Vila-seca només informava els fumadors de la normativa, però aquest estiu ha començat a multar infractors reincidents. Ja n’ha imposat més d’una dotzena a la Pineda, que van de 100 a 600 euros.