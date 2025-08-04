POLÍTICA
Illa acusa Madrid d’acumular recursos de forma insolidària
El president de la Generalitat defensa posar fre a “aquest dúmping fiscal”. Defensa no recaptar l’IRPF fins al 2028 “per fer-ho amb solvència i rigor”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar aquest cap de setmana el principi d’ordinalitat en el finançament i va acusar la Comunitat de Madrid de propugnar un model d’acumulació insolidària de recursos. “Hem de posar fre a aquesta competència deslleial i dúmping fiscal de Madrid”, va indicar, en una entrevista al diari Ara. “Acumulen, generen molta prosperitat i en comptes de compartir-la el que fan és una acumulació insolidària. I com? Amb rebaixes fiscals, que alteren la competència entre territoris, i s’hi suma l’efecte capitalitat, que els afavoreix”, va argumentar. “Vull que hi hagi una norma mínima bàsica per evitar que ens fem mal”, va afegir, i va considerar una trampa abaixar els impostos als qui més tenen i alhora retallar polítiques públiques, davant la qual cosa va plantejar un model de prosperitat compartida, pagant impostos en proporció amb la riquesa i al patrimoni de cada un.
Illa va negar que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, sigui un problema en el finançament al ser la candidata a la Junta d’Andalusia, i va opinar que “en ella hi ha la solució”. Sobre el calendari per aconseguir un nou finançament, va assenyalar que anirà al més ràpid que pugui, però no a costa del “rigor i la seguretat”, i va defensar que en el seu any de presidència “s’ha avançat més en finançament autonòmic que en els últims anys”.
Va assegurar que està complint l’acord d’investidura amb ERC i el seu compromís sobre el finançament. “Ho farem i ho farem bé”, va subratllar. Respecte que l’acord fixava que l’IRPF es recaptés des del 2026, però serà el 2028, va dir que no es pot “jugar amb aquesta qüestió ni fer-ho de forma precipitada i que no surti bé”. “Per fer-ho amb solvència i rigor, i d’acord amb els estudis que hem realitzat i amb la realitat que ens hem trobat, aquest és el camí”, va recalcar.
Ayuso replica que els madrilenys aporten “el 70% de la caixa comuna”
� La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no va tardar a respondre a les acusacions del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la política fiscal que s’aplica a Madrid dient que aquesta autonomia aporta “el 70% de la caixa comuna”, i també li va retreure “fregir els catalans” amb impostos. “La Comunitat de Madrid aporta el 80% de la seua recaptació; el 70% de la caixa comuna. Només amb el marge regional abaixem els impostos mentre la Generalitat fregeix els catalans per als seus negocis a costa de tots els espanyols”, va afirmar en un missatge en el seu compte a X. Illa va acusar els madrilenys de ser insolidaris per “acumular, acumular, acumular i generar molta prosperitat” però sense compartir-la després amb la resta de territoris de l’Estat.