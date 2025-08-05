LÍBAN
Centenars de persones demanen justícia a Beirut en l’aniversari de l’explosió
Diversos centenars de persones van marxar ahir pels carrers de Beirut per commemorar el cinquè aniversari de l’explosió que va deixar més de 200 morts i 6.500 ferits a la ciutat. Van tornar a demanar justícia, amb la investigació judicial encara en marxa un lustre després.
Un any més, els familiars de les víctimes van convocar dos marxes paral·leles, una des de la de la capital plaça dels Màrtirs i una altra des de l’estació de bombers al barri de Karantina, que va perdre deu efectius a la zona zero mentre provaven de contenir l’incendi que va donar lloc a l’explosió. En silenci, els participants van portar fotografies de les víctimes mortals.
La investigació judicial de la deflagració, provocada per centenars de tones de nitrat d’amoni emmagatzemades al port de la ciutat durant més de sis anys sense mesures de protecció, ha estat obstaculitzada constantment per exalts càrrecs i funcionaris sospitosos en el cas.
El magistrat a càrrec de la indagació, Tarek Bitar, es va veure obligat a suspendre-la de forma gairebé ininterrompuda des de finals del 2021 fins a començaments d’aquest any, quan va poder ser represa després d’una sèrie de canvis al capdavant de les autoritats judicials i el nomenament d’un nou Govern.