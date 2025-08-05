EUROPA
Putin estaria disposat a reunir-se amb Zelenski
A pocs dies que expiri l’ultimàtum llançat per Trump. Kíiv acusa Moscou de “caçar civils” a tot el front d’Ucraïna
El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va manifestar ahir que el president rus Vladímir Putin està a punt per reunir-se amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, si es fa un treball previ preparatiu a nivell tècnic. L’anunci es produeix pocs dies abans que expiri l’ultimàtum llançat pel president dels EUA, Donald Trump, per forçar un alto el foc a Ucraïna. El president nord-americà va dir el 28 de juliol passat que donava a Rússia de 10 a 12 dies per acabar el conflicte o enfrontar-se a una nova ronda de sancions.
Així mateix, Peskov va dir que les converses amb l’enviat especial dels Estats Units per al Pròxim Orient, Steve Witkoff, són sempre “importants” i “útils”, mentre que no va descartar una trobada entre aquest i el president rus, Vladímir Putin, durant la visita a Rússia prevista per a aquesta setmana.
“El diàleg continua, els EUA segueixen endavant amb els seus esforços per mediar en un intent per aconseguir una solució a l’afer ucraïnès, i aquests esforços són molt importants, fins i tot en el context actual”, va apuntar, segons informacions recollides per l’agència Interfax. En aquest sentit, va assegurar que el treball “segueix endavant”. “Mantenim el nostre compromís i suport amb la idea que la millor solució per a nosaltres és, per descomptat, acabar amb el problema d’Ucraïna mitjançant la via diplomàtica i política”, va assenyalar Peskov.
En resposta, Andri Yermak, un dels principals assessors de Zelenski, va subratllar que les declaracions de Peskov semblen una altra tàctica per retardar qualsevol conversa sobre l’alto el foc.
A més, Zelenski va acusar Rússia de “caçar civils a tota la línia del front” en el marc dels atacs perpetrats contra terra ucraïnès des de l’inici de la invasió ja fa més de tres anys.
Rússia decideix trencar una altra moratòria sobre míssils
Rússia va anunciar ahir que aixeca la moratòria al desplegament de míssils de curt i mitjà abast que es va imposar el 2019 després de deixar el tractat internacional INF d’eliminació d’aquesta classe d’armament. “El ministeri d’Exteriors constata la desaparició de les condicions per mantenir aquesta moratòria unilateral i està autoritzat a no considerar-se més lligat a les limitacions que es va imposar en el passat”, va assenyalar en un comunicat. L’anunci arriba dies després que Trump anunciés el desplegament de submarins nuclears en resposta a una suposada amenaça russa.