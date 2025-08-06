PRÒXIM
Netanyahu planeja ocupar la totalitat de Gaza malgrat les reticències del mateix Exèrcit
Les Forces Armades volen evitar combatre a la zona on hi pugui haver ostatges israelians. Fins al moment han mort més de 61.000 palestins per l’ofensiva hebrea a la Franja
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va convocar ahir una reunió del gabinet de seguretat amb la intenció d’“anar a buscar l’ocupació total de la Franja de Gaza”, tal com va informar un alt funcionari en una trobada amb la premsa israeliana i que van confirmar fonts de l’oficina del líder del Govern.
Durant la trobada amb la premsa israeliana, el portaveu de Netanyahu va assegurar: “La sort està llançada: ocuparem per complet la Franja de Gaza”, segons va recollir el diari Yedioth Ahronoth.
Netanyahu va insistir a expandir la guerra a Gaza malgrat la creixent oposició interna, tant als carrers com entre l’estament militar i de seguretat.
Segons el diari The Times of Israel, l’oposició de les forces armades rau en la preocupació per què les milícies palestines a Gaza executin els ostatges davant l’avenç de les tropes (com va passar a finals d’agost de 2024 amb sis captius, trobats l’1 de setembre). També consideren que destruir l’entramat de Hamas podria suposar anys.
En l’actualitat, les Forces de Defensa d’Israel controlen aproximadament el 75% de la Franja de Gaza. Segons el nou pla, s’espera que els militars ocupin també el territori restant, posant tot l’enclavament sota control israelià, inclosa la zona on estan ubicats els palestins desplaçats per la guerra.
Les reaccions a les intencions de Netanyahu no es van fer esperar. La Unió Europea va rebutjar qualsevol pla de “canvis demogràfics i territorials” a Gaza, assegurant que la seua negativa es basa en el respecte al Dret Internacional.
Israel ja ha matat gairebé 61.000 palestins, directament amb els atacs, o provocant la gana a la Franja. Tanmateix, en els últims dies, i davant la pressió diplomàtica internacional, Israel ha permès de nou l’entrada d’ajuda humanitària.
Ahir mateix, els hospitals gazians van rebre almenys 52 morts per foc israelià, dels quals 28 eren persones que es disposaven a buscar menjar, van informar fonts d’aquests centres sanitaris.
Preocupació al Líban
D’altra banda, el Consell de Ministres del Líban va encarregar a l’Exèrcit que prepari un pla per desarmar el grup xiïta Hezbollah en un termini de cinc mesos i va reiterar el dret libanès a l’autodefensa davant de qualsevol atac, entre el temor d’una nova ofensiva israeliana per falta d’avenços en el procés.
Almenys 86 morts a l’enfonsar-se un vaixell a la costa del Iemen
Almenys 86 cadàvers van ser recuperats ahir davant les costes del sud del Iemen després que una embarcació bolqués la nit de dissabte, segons l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM), amb uns 200 migrants a bord, segons fonts de seguretat de la província del sud d’Abyan. Els informants van indicar que després d’haver recuperat ahir els cossos de 27 migrants, la xifra total de morts ascendeix a 86 i van afegir que els cadàvers no van poder ser identificats perquè estaven severament descompostos i van ser enterrats per les autoritats a prop de la platja.
La ruta migratòria des de la Banya de l’Àfrica al Iemen és una de les més perilloses del món, amb milers de migrants creuant cada any malgrat el conflicte i les condicions deteriorades al Iemen, amb l’esperança d’arribar finalment a l’Aràbia Saudita i altres països rics del golf Pèrsic a la recerca de feina.