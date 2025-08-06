GUERRA
Trump amenaça ara la UE amb aranzels del 35%
L’acusa de voler incomplir el pacte d’invertir 600.000 milions als EUA. Brussel·les paralitza les contramesures a les taxes
El president dels Estats Units, Donald Trump, va amenaçar ahir d’imposar aranzels del 35 per cent a la Unió Europea (UE) si el bloc no inverteix els 600.000 milions de dòlars que va acordar injectar a l’economia del país nord-americà. Trump, a més, es va referir a la quantitat pactada com un “regal” amb què el seu Govern “pot invertir en el que vulgui”.
L’acord entre els Estats Units i la UE rebaixa del 30 al 15% els aranzels que Trump va imposar al bloc i entrarà en vigor aquest divendres, set dies després del que es preveia.
La UE va ser un dels últims actors que va arribar a un acord comercial amb Washington, la qual cosa es va reflectir en l’ordre executiva de Trump, que va fixar en el 15% l’aranzel per a la majoria de productes europeus.
Aquest percentatge va ser anunciat com a part d’un acord entre Trump i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb què van pretendre evitar una guerra comercial i l’amenaça d’imposició per part de Washington d’un aranzel general a les importacions comunitàries del 30%.
El pacte entre Washington i Brussel·les fixa a més “aranzels zero” en diversos productes, així com compres estratègiques europees valorades en 750.000 milions de dòlars de gas, petroli, energia nuclear així com de xips d’intel·ligència artificial; inversions en l’economia nord-americana de 600.000 milions i un increment de les adquisicions de material militar dels Estats Units.
Tanmateix, fonts de la Comissió van alertar poc després del pacte que els 600.000 milions eren un compromís d’inversions, però no legalment vinculant.
Suspensió de contramesures
Precisament ahir, la Comissió Europea va iniciar el procediment per suspendre durant sis mesos les contramesures aranzelàries que tenia preparades contra els EUA en el cas que no hagués aconseguit un acord amb aquest país per evitar una guerra comercial, que considera ha estat el “menys dolent” possible.