GUERRA
Espanya aparca la compra de caces dels EUA en plena crisi amb Trump
Defensa al·lega que vol buscar opcions al F-35B nord-americà a Europa. Mentre Washington exigeix que la UE inverteixi 600.000 milions al seu país
El ministeri de Defensa descarta adquirir caces bombarders nord-americans de 5a generació F-35B per sumar a la flota de les Forces Armades, ja que prefereix apostar per les alternatives europees com l’Eurofighter o el Futur Sistema Aeri de Combat (FCAS). Així ho van confirmar ahir fonts del ministeri que dirigeix Margarita Robles, un dia abans que s’activin els aranzels generals del 15% a la UE anunciats pels EUA, però que podrien augmentar al 35% després de l’amenaça del president dels Estats Units, Donald Trump si els països europeus no inverteixen al seu país per un valor de 600.000 milions de dòlars (518.473 milions d’euros).
Des del ministeri ja s’havien iniciat contactes preliminars per a la compra dels avions nord-americans, ja que, entre altres coses, l’Armada té previst donar de baixa el 2030 la flota de Harrier AV8B i estaven a la recerca d’un substitut capaç d’enlairar-se i aterrar en vertical.
A l’abril, el Govern central va aprovar un pla de prop de 10.500 milions d’euros per destinar la seguretat i la defensa amb l’objectiu d’assolir el 2% del PIB en despesa militar amb què s’ha compromès amb l’OTAN. Tanmateix, la decisió que el 85% d’aquests fons s’inverteixin a Europa es considera incompatible amb adquirir un model nord-americà com a peça clau de l’aviació de combat.
El Govern de Pedro Sánchez ja va tenir un xoc amb Trump durant la Cimera de l’OTAN després de la negativa del cap de l’Executiu central d’afegir-se a l’augment del 5% del PIB per destinar-lo a Defensa.
Fa unes setmanes, quan Trump va presentar juntament amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l’acord aranzelari entre tots dos, ja va evidenciar la seua intenció que els Estats Units siguin el proveïdor de material de Defensa més important, ja que en aquest pacte s’inclou també el compromís de la Unió Europea d’adquirir una “enorme” quantitat d’equip militar nord-americà.
“Han acordat comprar una gran quantitat d’equip militar. No sabem quin és aquesta xifra, però la bona notícia és que fabriquem el millor armament del món”, van ser les paraules de Trump.
El PP veu el contracte de Huawei com una branca de corrupció
El secretari general del PP, Miguel Tellado, va situar ahir el contracte del Govern central amb l’empresa xinesa Huawei per a la gestió i emmagatzemament digital de les escoltes telefòniques ordenades per jutges i fiscals com una “nova derivada” de l’“entramat de corrupció” de l’Executiu de Pedro Sánchez. Va posar el focus en l’actual secretari d’Estat de Telecomunicacions, Antonio Hernando, ja que, segons va dir, existeixen vincles “sospitosos” entre l’empresa xinesa i la consultora del socialista José Blanco en la qual, va afirmar, Hernando va estar treballant per a Huawei.
Mentre que Huawei va assegurar que tots els seus productes compleixen “estrictament” les lleis i normatives i que no té accés a les dades dels seus clients, el Govern de l’Estat va defensar els contractes, afirmant que la seguretat de les comunicacions i la ciberseguretat estan “garantides”.