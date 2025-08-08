EMERGÈNCIES
Un incendi en un edifici del Gironès deixa dinou ferits
Un incendi en un edifici del municipi de Sarrià de Ter (Gironès) va provocar ahir dinou ferits. La majoria van ser lleus, excepte quatre persones, sense necessitat de ser traslladats a un centre sanitari. El foc es va originar de matinada en un pis de la tercera planta, i les flames es van expandir ràpidament pel pati, afectant totes les habitacions de l’habitatge i pisos de la segona i quarta planta, a més de la façana. Els Bombers van mobilitzar un total de quinze dotacions terrestres i van extingir el foc cap a les nou del matí. A més, van haver d’evacuar tot el bloc com a mesura de prevenció mentre s’analitzen les possibles afectacions de l’incendi, molt violent en les seues primeres fases.