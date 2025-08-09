EMERGÈNCIES
El Govern central xifra en catorze els grans incendis aquest any a Espanya
El ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) xifra en catorze el nombre de grans incendis –aquells que superen les 500 hectàrees cremades– que han tingut lloc a Espanya aquest any, superant així la mitjana de l’últim decenni. Tanmateix, revela que la quantitat de superfície que ha assolat el foc (gairebé 40.000 hectàrees) és molt inferior a la mitjana dels últims deu anys (62.235 hectàrees).
Mentrestant, la majoria d’incendis a Galícia es donen per estabilitzats o controlats, excepte un a A Fonsagrada (Lugo). El foc registrat ahir a la tarda a San Bartolomé de Pinar (Àvila) va obligar a interrompre la línia de tren entre Madrid i Àvila, mentre que mig centenar d’habitatges van haver de ser desallotjats per un incendi forestal a prop de Càceres.
Per una altra banda, un home va ser detingut ahir acusat de provocar un incendi forestal registrat la setmana passada al municipi d’Ourense de Celanova, en el marc d’una investigació en curs. Se’l relaciona amb l’autoria d’uns altres vint focs intencionats.