Un arquebisbe respon a Vox: "Un xenòfob no pot ser un veritable cristià"
Considera que declaracions d’Abascal són "absolutament contràries al pensament de l’Església Catòlica"
L’arquebisbe de Tarragona i president de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, ha expressat aquest dimarts que està, al seu judici, fora de lloc vincular el catolicisme amb la xenofòbia: "Un xenòfob no pot ser un veritable cristià", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.
"Podríem dir que més aviat poden utilitzar aquest filó catòlic, que són procatòlics, però en definitiva no ho són. Un xenòfob no pot ser un veritable cristià. I em sembla que s’ha de dir amb tota la contundència", ha dit en preguntar-li per les paraules del líder de Vox, Santiago Abascal, qui va criticar la posició de l’estament després del seu suport a la comunitat musulmana per la moció aprovada a Jumilla (Múrcia) que prohibeix les pregàries musulmanes en instal·lacions esportives.
Abascal també va criticar el "silenci" de l’estament amb la política migratòria del govern espanyol i va afirmar que l’esmentat silenci podria vindre, textualment, pels ajuts públics que reben o pels casos de pederàstia que han tingut.
Ha afirmat que les declaracions d’Abascal són, en les seues paraules, absolutament contràries al pensament de l’Església Catòlica amb els migrants i ha afirmat que el tema de fons no és que siguin musulmans: "És la immigració. No els volem, però els necessitem quan el gran problema que tenim a nivell mundial és que la majoria de migrants són migrants forçats".
Ha defensat que la llibertat religiosa ja va ser fonamentada en el seu dia pel propi Concili Vaticà II: "I si, no que aquests senyors repassin el Concili Vaticà II".