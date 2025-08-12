EMERGÈNCIES
Desallotjades unes 1.800 persones en un càmping del Vendrell per un incendi
El foc es va declarar de matinada i els Bombers van acabar d’extingir-lo al matí. Sense danys personals, almenys quinze vehicles cremats i diverses parcel·les i caravanes arrasades
Un incendi declarat de matinada va obligar ahir a desallotjar unes 1.800 persones d’un càmping del Vendrell (Baix Penedès). El foc va cremar una quinzena de vehicles i va afectar 18 parcel·les, a més de caravanes, tendes de campanya i material divers. No es van registrar danys personals, però un gos que es trobava a l’interior d’una caravana va morir.
Els Bombers de la Generalitat van rebre a les 3.17 hores l’avís de l’incendi, que va ser extingit durant el matí. El foc es va iniciar simultàniament a dos llocs del recinte, i els serveis d’emergència van trobar diverses caravanes en flames amb alt potencial de propagació. Així mateix, almenys dos persones, una d’elles menor d’edat, van haver de ser ateses, per inhalació de fum i per una crisi d’ansietat, respectivament.
El responsable del càmping Vendrell Platja, Ramon Orriols, va explicar que el recinte ja operava al matí amb “relativa normalitat” i que estan treballant per atendre les necessitats dels clients “molt afectats” que han perdut les seues pertinences.
“Un despropòsit”
El càmping es trobava al 95 per cent de l’ocupació i l’evacuació va ser ràpida i “àgil” al ser un “recinte obert”, segons Orriols. Tanmateix, alguns campistes ho van qualificar de “despropòsit”, assegurant que es van despertar amb “les sirenes del camió dels Bombers” i denunciant la falta d’avís del personal i de sortides senyalitzades. A causa del desallotjament, els usuaris van haver de dormir al ras al passeig Marítim, encara que la majoria van poder tornar a les seues parcel·les durant el dia.
Sobre el possible origen del foc, Orriols va apuntar a una espurna en un punt de connexió elèctrica entre les caravanes, encara que va demanar esperar la investigació en curs per aclarir les causes.
A Zamora, l’incendi forestal de Molezuelas de la Carballeda, que diumenge va obligar a desallotjar uns 850 veïns, es va complicar ahir a la tarda pel vent, cosa que va obligar a evacuar per segona vegada els veïns de Congosta i confinar els d’Ayoó de Vidriales.
A Galícia, l’incendi forestal de Chandrexa de Queixa (Ourense), que segueix sense control des de divendres, ha cremat ja 2.000 hectàrees, mentre que el foc de Carcastillo (Navarra), actiu des de dissabte, ja està perimetrat i estabilitzat.
Així mateix, un home va haver de ser atès amb cremades al 98% del cos per culpa d’un incendi a Tres Cantos (Madrid).
Finalment, almenys vint persones han resultat ferides a Portugal, que pateix una onada d’incendis al nord del país. Hi ha declarats almenys 45 incendis rurals, que mobilitzen 2.300 efectius i 700 mitjans terrestres i 22 d’aeris.
Descontrolats diversos incendis a Tarifa, Zamora i Galícia
Diverses parts de la Península segueixen afectades per nous incendis. A Tarifa, més de 2.000 persones van ser desallotjades d’habitatges, hotels i platges després d’un foc declarat ahir a la tarda al paratge Sierra de la Plata de Zahara.