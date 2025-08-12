POLÍTICA
Trasllat dels primers deu menors migrants des de les Canàries
Crítiques de les autonomies al Govern central per “hipocresia” i falta d’informació. Dos morts i dos ferits greus en pasteres a la costa d’Almeria
El Govern espanyol va començar ahir els trasllats de menors migrants no acompanyats sol·licitadors d’asil de les illes Canàries a la Península, amb un grup de deu la destinació dels quals no ha estat publicitada. D’aquesta manera, es comença a fer efectiva la interlocutòria que va dictar el Tribunal Suprem el mes de juny instant el Govern central a adoptar mesures urgents per als més de mil menors migrants no acompanyats que siguin a les illes i hagin sol·licitat protecció d’asil.
Els executius d’Espanya i les Canàries van avançar fa una setmana que aquests trasllats s’aniran succeint de forma setmanal i prioritàriament a recursos petits, de titularitat estatal, al llarg de tot el territori. Al seu torn, van destacar la importància que en el procés “prevalgui sempre la seua integritat, benestar i interès superior”.
El president canari, Fernando Clavijo, va considerar que “hi ha certa improvisació” del Govern central així com “falta de concreció” en relació amb el trasllat dels menors. Clavijo va denunciar irregularitats amb els terminis i la informació dels migrants i va manifestar la necessitat d’un protocol. A més, va apuntar que el procés podria allargar-se “més de deu mesos” i que la previsió de derivar uns 30 menors setmanalment podria augmentar.
Per la seua part, comunitats autònomes com les Balears, Madrid o Andalusia van denunciar la “hipocresia” del Govern espanyol en relació amb la migració. La Xunta de Galícia, a més, va assegurar no tenir capacitat per acollir més menors “sense una planificació temporal i sense els recursos econòmics suficients”, mentre que l’Executiu càntabre va declarar no saber “res” sobre el trasllat per l’aportació “zero” d’informació del Govern central.
D’altra banda, dos persones van morir i dos més van resultar greument ferides ahir després de l’arribada de dos embarcacions a la costa de la província d’Almeria, als termes municipals de Níjar i Vera. Els ferits van ser evacuats a centres hospitalaris.
Un total de 46 persones, la majoria d’origen magrebí i subsaharià, van arribar ahir al matí a Eivissa i Mallorca a bord de tres pasteres.