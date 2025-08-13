EUROPA
La UE reivindica el paper d’Ucraïna en les negociacions amb Putin
Davant de la reunió de Trump aquest divendres amb el líder rus a Alaska. Mentrestant, moren dos persones per un atac rus a la regió ucraïnesa de Donetsk
Els governs de 26 dels 27 països membre de la Unió Europea van subscriure ahir sense Hongria un missatge en el qual recolzen la iniciativa de pau del president dels Estats Units, Donald Trump, de cara a la reunió, aquest divendres amb el seu homòleg rus Vladímir Putin, però en què avisen també que són els ucraïnesos qui tenen “el dret a triar el seu propi destí” i reivindiquen les sancions contra Rússia.
La majoria de líders del Consell Europeu advoquen en aquesta nota per “una pau justa i duradora”, sota la premissa que qualsevol futur acord ha de respectar “els principis d’independència, sobirania, integritat territorial” i el fet que “les fronteres internacionals no poden canviar-se mitjançant les forces”, en una clara al·lusió a la invasió russa.
Per la seua part, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va reiterar en diverses converses amb caps d’Estat i de Govern estrangers que no s’han de prendre decisions sobre la guerra sense que hi participin Ucraïna i la UE, de cara a la reunió dels líders dels EUA i Rússia aquest divendres a Alaska.
Paral·lelament, almenys dos persones van morir ahir per l’impacte d’una bomba russa sobre una zona residencial de la ciutat ucraïnesa de Kostiantínivka, situada a la regió de Donetsk, a l’est del país, segons un balanç preliminar de les autoritats locals.
Mentrestant, un tribunal de Moscou va condemnar a 16 anys de presó un home acusat d’entregar a les autoritats ucraïneses informació relativa a un aeròdrom militar de la regió russa de Kursk, amb l’objectiu de facilitar un posterior atac amb drons sobre les instal·lacions.
Aniversari del Kursk
D’altra banda, Rússia va commemorar ahir el 25 aniversari de l’enfonsament del submarí atòmic Kursk, en el qual van morir els 118 tripulants, amb la guerra d’Ucraïna com a teló de fons i el tradicional silenci del Kremlin sobre la tragèdia.
Encara que el submarí va ser localitzat al fons del mar a la matinada del 13 d’agost, el Kremlin va tardar 5 dies més a donar llum verda a l’operació internacional de rescat, sent massa tard per recuperar algú amb vida.