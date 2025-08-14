Els líders europeus exigeixen no decidir res sense l’aval d’Ucraïna
Zelenski adverteix que Putin “va de farol” i no vol un alto el foc. Trump espera una reunió a tres bandes amb els dos líders després de la trobada de demà
El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, es va reunir de forma telemàtica amb diversos líders europeus i el president dels Estats Units, Donald Trump, com a prèvia a la trobada que mantindrà demà a Alaska el mandatari nord-americà amb el president de Rússia, Vladímir Putin, per abordar un possible alto el foc a Ucraïna. El líder ucraïnès va viatjar fins a Alemanya, on va ser rebut pel canceller del país, Friedrich Merz. Malgrat esperar una treva, Zelenski va advertir que “no hi ha indicis” que Rússia es prepari per acabar la guerra i va assegurar que Putin “va de farol”, per la qual cosa va reiterar les seues demandes de “més pressió internacional” al Kremlin. A més, el president ucraïnès es va reafirmar en la seua posició de “no entregar el Donbàs”.
Al finalitzar la reunió, els principals líders europeus van demanar a Trump que pressioni per a un alto el foc i van exigir “no prendre cap decisió sense Ucraïna”. En relació amb possibles cessions territorials, el president de França, Emmanuel Macron, va assegurar que Trump ha garantit que només podran ser negociades per Zelenski, i que seria els Estats Units i altres països aliats, i no l’OTAN, els qui ofereixin les garanties de seguretat. Per la seua part, el president nord-americà va afirmar que espera que hi hagi una trobada a tres bandes amb Putin i Zelenski en cas que sigui positiva la reunió de demà amb el líder rus, que va amenaçar amb “greus conseqüències” si no accepta un cessament dels atacs a Ucraïna, una cosa que el primer ministre britànic, Keir Starmer, va considerar “viable gràcies a Trump”. El president d’Espanya, Pedro Sánchez, va remarcar des de Lanzarote la importància que Ucraïna sigui part de “qualsevol decisió sobre el seu futur” i va reiterar la seua aposta per la “necessitat” d’un alto el foc “immediat”, mentre que Friedrich Merz va demanar que la pau tingui en compte els “interessos ucraïnesos i europeus”. Alemanya, a més, finançarà un paquet de 500 milions de dòlars en equipament militar per a Ucraïna procedent dels EUA, en una iniciativa de l’OTAN. El secretari general de l’Aliança, Mark Rutte, va assegurar que “la pilota és a la teulada de Putin”.