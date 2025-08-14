EMERGÈNCIES
Mor una dona a Terrassa per un incendi
El foc va arrasar dos habitacions
Una dona de 69 anys va morir ahir a Terrassa a causa d’un incendi al seu habitatge. Els Bombers van rebre l’avís a les 6.19 hores i van mobilitzar cinc dotacions. El foc es va desenvolupar al tercer pis de l’edifici al carrer de la Castellassa i va cremar completament una habitació i el menjador del domicili de la víctima, mentre que les altres parts del pis han quedat afectades pel fum i l’alta temperatura.
Així mateix, la resta de veïns van quedar confinats a casa seua durant l’extinció de l’incendi, que va concloure amb treballs de ventilació i revisió dels altres habitatges.