Protesta contra l’assassinat de periodistes a la Franja de Gaza
Afirmen que Israel no vol testimonis
Un miler de persones es van manifestar ahir a la plaça Sant Jaume de Barcelona per condemnar l’assassinat sistemàtic de reporters a Gaza per part de l’Exèrcit israelià, després que diumenge morissin sis professionals, entre ells el palestí Anas al-Sharif, en una concentració secundada per 142 comitès d’empresa, entitats, col·legis professionals, sindicats i mitjans de comunicació, entre els quals SEGRE.
Després de guardar un minut de silenci, va tenir lloc la lectura del manifest, que destaca que ja han estat assassinats almenys 238 periodistes a Gaza. Afirma que “Israel persegueix emmudir qualsevol veu que mostri la realitat d’aquest cruent genocidi o desmenteixi el seu relat oficial”. Després de reivindicar-se com “els ulls i orelles del món”, els periodistes assenyalen que aquest “assassinat sistemàtic” de professionals “és un atac contra la llibertat de premsa que ens posa en perill a tots i ens deixa més sords i cecs a Gaza”. També demanen que es garanteixi la seguretat dels que informen sobre el terreny i que Espanya i la UE facin efectiu un embargament d’armes i suspenguin relacions amb Israel, entre altres mesures.