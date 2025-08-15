EMERGÈNCIES
Els incendis a Espanya ja s’han cobrat tres vides i milers d’hectàrees cremades
Només a Castella i Lleó han mort dos membres d’equips d’extinció i hi ha fins a 20 focus actius. La Guàrdia Civil practica diverses detencions per haver provocat els focs o per imprudències
L’onada d’incendis forestals que fueteja Espanya ha deixat ja tres víctimes mortals, dos a Castella i Lleó i un a Madrid, on només en el que portem de mes d’agost ja han cremat unes 115.598 hectàrees, gairebé el triple que entre gener i juliol d’aquest 2025, segons xifres del Sistema d’Informació d’Incendis Forestals de la Comissió Europea (EFFIS).
Els incendis forestals que més preocupaven ahir es trobaven a Castella i Lleó. Continuaven sense donar treva vint focs actius, onze d’aquests de nivell 2 i 1 que mantenien milers de veïns evacuats. Així, si bé alguns d’aquests presentaven una evolució favorable, preocupaven els vents.
La situació de l’incendi de Molezuelas de la Carballeda, declarat diumenge a Zamora i que dilluns va passar a Lleó, va millorar ahir encara que la previsió de forts vents posava en dificultats l’extinció. Aquesta millora va permetre que tornessin als seus habitatges 2.600 veïns que estaven evacuats d’onze pobles de Lleó, malgrat que, al tancament d’aquesta edició, en quedaven desallotjats més de 5.000.
Tanmateix, aquest foc, que ja hauria calcinat gairebé 37.000 hectàrees, ha causat dos víctimes mortals: Abel Ramos, de 35 anys, que va morir dimarts mentre intentava extingir el foc a Nogarejas (Lleó), i el seu company, Jaime Aparicio, de 37, que va morir a l’hospital de Valladolid per les greus cremades. A Tres Cantos (Madrid) va morir una altra persona fa uns dies.
El de Molezuelas és un dels nou incendis declarats de nivell 2 (de tres) de l’índex de gravetat potencial, després de la incorporació al matí del foc de La Alberca, a Salamanca, davant de la possibilitat de greu risc per a la població.
D’altra banda, a Zamora sembla que millorava l’incendi de Puercas de Aliste i els veïns dels vuit municipis desallotjats –entorn d’un miler– van poder tornar a les seues cases. La Guàrdia Civil va detenir un home com a suposat responsable d’aquest incendi que ha cremat unes 4.000 hectàrees. El foc es va originar per combustió a causa de l’efecte lupa en una parcel·la particular utilitzada com a abocador irregular. Aquesta detenció se suma a la que es va registrar la passada setmana per l’incendi de Mombeltrán (Àvila) d’un treballador d’extinció d’incendis com a presumpte autor del foc que va arrasar unes 2.200 hectàrees el passat 28 de juliol. Cal sumar-hi una altra investigació contra un home a la província de Lleó.
A més, la Guàrdia Civil va arrestar una persona per un delicte continuat d’incendis forestals a la localitat malaguenya de Teba. Així mateix, dos persones més van ser detingudes a Galícia pel mateix motiu.
El govern central i el PP s’acusen mútuament de la falta de mitjans
Enmig de la picabaralla política per l’onada d’incendis que assola Espanya, el Govern espanyol va defensar ahir haver mobilitzat tots els recursos de l’Estat i va acusar el PP, que atribueix la falta de mitjans a la debilitat de l’Executiu, de divulgar informació “falsa” sobre les aeronaus contractades per a l’extinció.
Tanmateix, aquests arguments no convencen els populars que van denunciar la falta de mitjans i van carregar contra el mateix cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, per la seua “debilitat”, “llunyania” i “insensibilitat”.