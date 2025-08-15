Trump i Putin inicien a Alaska una cimera crucial per a Ucraïna
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebut aquest divendres el seu homòleg rus, Vladimir Putin, amb una enèrgica encaixada a la seua arribada a la ciutat nord-americana d’Anchorage, a l’estat d’Alaska, en el que és el seu primer cara a cara des de l’any 2018.
Putin, que ha aterrat a la base aèria Elmendorf-Richardson a Anchorage sobre les 20.54 (hora peninsular d’Espanya), ha estret la mà al seu homòleg nord-americà, que ha esperat la seua arribada sota una extensa catifa roja desplegada en la pista d’aterratge.
Després d’una primera encaixada, ambdós líders han caminat fins un podi amb les lletres 'Alaska 2025' on han tornat a posar davant de les càmeres i finalment han entrat al cotxe presidencial -en el qual es pot veure a Putin somriure- que els conduirà cap al Centre de Events Arctic Warrior.
En la reunió entre els dos líders -que deixa fora al president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski- seran presents el secretari d’Estat nord-americà, Marc Rubio, i l’enviat especial Steve Witkoff, segons ha confirmat la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a bord del Air Force One.