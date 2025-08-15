EUROPA
Trump obre ara la porta a una cimera amb Putin i Zelenski
Amb líders europeus, a poques hores de celebrar-se la cita amb el líder rus a Alaska. Els russos no esperen avanços en la cimera entre els EUA i Rússia
El president dels EUA, Donald Trump, va obrir ahir la porta que alguns líders europeus participin en una futura cimera amb els mandataris de Rússia, Vladímir Putin, i d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, després de la trobada que mantindrà avui amb el rus a Alaska. “(Després de la reunió d’Alaska) ens reunirem amb el president Putin, el president Zelenski i jo, i potser portem alguns líders europeus, o potser no. No ho sé”, va explicar davant de la premsa a la Casa Blanca.
El líder republicà havia dit anteriorment que pretén trucar a Zelenski i als líders europeus per informar-los del resultat del cara a cara que mantindrà amb Putin a Anchorage (Alaska), però no havia comentat la possibilitat que aquests participessin en una futura cimera per posar fi a la guerra d’Ucraïna.
Dimecres, Trump va tenir una reunió telemàtica amb Zelenski, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen; el president del Consell Europeu, António Costa; el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, i diversos líders europeus, com l’alemany Friedrich Merz o el francès Emmanuel Macron, per escoltar les seues postures.
El president nord-americà va anticipar que el cara a cara amb Putin serà “una bona reunió”, però va insistir que després hi ha d’haver un altre encontre en què se sumi Zelenski, el qual serà “més important” per acabar la guerra.
D’altra banda, només un vint per cent dels russos creu que la cimera entre Putin i Trump acabarà amb acords que permetin “resoldre i aturar” el conflicte a Ucraïna, segons una enquesta publicada a un dia de la reunió entre els dos mandataris.
Amb el Regne Unit
Zelenski i el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, van mantenir una reunió a Londres per parlar, entre altres qüestions, de les “expectatives” de la cita de divendres a Alaska, esperant que Trump aconsegueixi pressionar Putin cap a un alto el foc.
Rússia i Ucraïna van efectuar ahir un nou canvi de presoners en el marc del qual van intercanviar 84 persones de cada bàndol, segons va informar el ministeri de Defensa de Rússia. Així, els mesos de juny i juliol, Rússia i Ucraïna van portar a terme vuit canvis de presoners en el marc dels acords assolits a Istanbul.
D’altra banda, una refineria de la regió russa de Volgograd, al sud del país, va patir ahir un incendi com a resultat d’un atac amb drons perpetrat per Ucraïna, segons el governador de la zona, Andrei Botxarov.Així mateix, Rússia va assegurar que els bombardejos llançats a Ucraïna han aconseguit destruir el programa de míssils balístics Sapsan, una de les eines utilitzades per Kíiv per arribar a objectius llunyans en territori rus.