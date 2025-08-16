ESGLÉSIA
Pregària a Lleida per la pau a la Franja de Gaza i a Ucraïna
Després de la missa d’ahir a la Catedral de Lleida, amb motiu de la Mare de Déu d’Agost, on es va portar a terme la tradicional processó de la Mare de Déu de la Llitera, el bisbe Daniel Palau va convidar els fidels a fer una pregària conjunta de 5 minuts per la pau a la Franja de Gaza i a Ucraïna.
Les autoritats de la Franja de Gaza van estimar que més de 61.800 persones han mort ja per l’ofensiva israeliana des del 7 d’octubre del 2023.