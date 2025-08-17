Vuitè aniversari dels atemptats a Barcelona i Cambrils: les víctimes protagonitzen un emotiu homenatge
Els atacs del 17-A van causar 16 morts i més d’un centenar de ferits
Les autoritats han cedit el protagonisme a les víctimes en l’acte d’homenatge institucional a Barcelona pel vuitè aniversari dels atemptats del 17-A, que van causar 16 morts i més d’un centenar de ferits, amb un emotiu minut de silenci i una ofrena floral amb clavells blancs. A l’acte institucional, davant el mosaic de Joan Miró a les Rambles on el terrorista Younes Abouyaaqoub va detenir la furgoneta amb què va envestir les persones que va trobar al seu pas la tarda del 17 d’agost de 2017, han assistit, entre d’altres, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; el del Parlament català, Josep Rull; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el delegat del govern espanyol en aquesta comunitat, Carlos Prieto.
Com ha ocorregut en edicions anteriors, les autoritats s’han mantingut en silenci i han cedit el protagonisme a primera fila a les víctimes, majoritàriament ferits i familiars de morts en els atemptats gihadistes del 17-A a les Rambles de Barcelona i a Cambrils (Tarragona), però també d’altres atemptats terroristes comesos per ETA o Terra Lliure.
Després de guardar un minut de silenci, les víctimes i els seus familiars, en primer lloc, i les autoritats, en segon pla, han dipositat clavells blancs a tres jardineres situades al costat del memorial dels atemptats del 17-A, mentre de fons el violoncel·lista Manuel Martínez interpretava el 'Cant dels Ocells', l’oficiós himne de la pau de Pau Casals.
Entre les autoritats també han participat en l’homenatge la consellera d’Interior, Núria Parlon, representants dels grups polítics a l’Ajuntament de Barcelona, el Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats, delegacions consulars i comandaments dels Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana, a més dels equips d’emergències.
L’acte s’ha desenvolupat en un silenci respectuós, només trencat per les notes de 'El Cant dels Ocells', i amb la presència d’una trentena de persones als voltants amb pancartes com a "Estat espanyol, assassí" i amb alguna bandera independentista.
Illa: Catalunya és exemple de convivència i acollida
Una vegada finalitzat l’acte, Illa ha destacat, en un missatge en el seu compte de X, que fa vuit anys l’"odi" va colpejar els ciutadans de la manera "més cruel", per la qual cosa avui ha transmès la seua solidaritat als familiars i amics de les víctimes dels atemptats de La Rambla de Barcelona i de Cambrils (Tarragona), amb qui s’ha saludat abans d’iniciar l’homenatge.
"Catalunya no oblida i, molt important, ha sabut protegir la seguretat i convertir-se en un exemple de convivència i acollida, valors avui imprescindibles si volem continuar prosperant en pau", ha indicat Illa.
Víctimes del gihadisme, d’ETA i de Terra Lliure
Entre les víctimes i els seus familiars es trobava Javier Martínez, pare d’un nen que va morir en els atemptats als tres anys d’edat, i actual president de l’Associació 17A, així com Rosa Lluch, filla de l’exiministre socialista Ernest Lluch, assassinat per ETA, la vicepresidenta de l’associació de víctimes de l’11 M, Blanca Elena, i víctimes d’atemptats de Terra Lliure o de la ultradreta, com en l’atac a la revista satírica El Papus.
La conductora de l’acte ha remarcat en una breu intervenció en iniciar-se l’homenatge que l’objectiu d’aquest tipus de commemoracions és mantenir-se "inequívocament" al costat de les víctimes del terrorisme i els seus familiars i reconèixer la seua tasca "contra la desmemoria".
Algunes entitats es desmarquen l’acte institucional
Desmarcant-se de l’acte institucional, algunes entitats de víctimes del terrorisme han convocat avui altres concentracions de signe contraposat, entre elles una de l’ACVOT, la Plataforma 17A i Politeia a la Rambla de Canaletes i una altra de la plataforma '17A-Exigim Responsabilitats', amb el suport d’entitats independentistes com la Assemblea Nacional Catalana (ANC), davant l’edifici de Prefectura de la Policia Nacional a Via Laiteana.
Així mateix, l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) presentarà avui una placa d’homenatge a les víctimes, a la plaça Guillem Vadaña, mentre que a Ripoll (Girona), on residien els joves gihadistes que van cometre els atemptats, es farà una ofrena floral al monument a les víctimes.