ANIVERSARI
Emotiu tribut a les víctimes del 17A i Illa diu que Catalunya és exemple de convivència
Els atacs gihadistes a la Rambla de Barcelona i Cambrils van deixar setze morts i més d’un centenar de ferits fa vuit anys. Familiars i autoritats fan un sentit minut de silenci i una ofrena floral
Les autoritats van cedir ahir el protagonisme a les víctimes en l’acte d’homenatge institucional a Barcelona per commemorar el vuitè aniversari dels atemptats gihadistes del 17A, que van causar 16 morts i més d’un centenar de ferits. Ho van fer amb un emotiu minut de silenci i una ofrena floral amb clavells blancs.
L’acte institucional va tenir lloc davant el mosaic de Joan Miró a la Rambla de Barcelona, on Younes Abouyaaqoub va envestir amb una furgoneta les persones que va trobar al seu pas la tarda del 17 d’agost del 2017.
Hi van assistir, entre altres, el president de la Generalitat, Salvador Illa; el del Parlament, Josep Rull; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; i el delegat del Govern espanyol, Carlos Prieto. També hi van participar representants de tots els grups municipals de l’ajuntament de Barcelona i de grups parlamentaris i partits polítics, així com comandaments de diferents cossos policials, a més dels equips d’emergències.
Com va ocórrer en edicions anteriors, les autoritats es van mantenir en silenci i van cedir el protagonisme a primera fila a les víctimes, majoritàriament ferits i familiars dels morts en els atemptats de la Rambla i de Cambrils, però també d’altres atemptats terroristes comesos per ETA o Terra Lliure.
Després de guardar un minut de silenci, les víctimes i els seus familiars, en primer lloc, i les autoritats, en segon pla, van dipositar clavells blancs a tres jardineres situades al costat del memorial dels atemptats del 17A, mentre de fons el violoncel·lista Manuel Martínez interpretava el Cant dels Ocells de Pau Casals.
Una vegada finalitzat l’acte, Illa va destacar, en un missatge a les xarxes socials, que fa vuit anys l’“odi” va colpejar els ciutadans de la manera “més cruel”, per la qual cosa va transmetre la seua solidaritat als familiars i amics de les víctimes dels atemptats, que va saludar abans d’iniciar l’homenatge.
“Catalunya no oblida i, molt important, ha sabut protegir la seguretat i convertir-se en un exemple de convivència i acollida, valors avui imprescindibles si volem continuar prosperant en pau”, va afirmar el president de la Generalitat.
Així mateix, l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs va presentar una placa d’homenatge a les víctimes, mentre que a Ripoll, on residien els gihadistes que van cometre els atemptats, es va fer una ofrena floral al monument a les víctimes.
Part de les víctimes denuncia “abandonament” institucional
L’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT) va denunciar ahir l’“abandonament” i el “menysteniment” que senten que pateixen per part de les institucions, especialment les catalanes, i va apressar que s’impulsi una llei pròpia a Catalunya per donar-los suport.
Així ho va indicar el president de l’associació, José Vargas, després de l’acte, de forma separada de l’homenatge institucional, que la seua associació va convocar amb la Plataforma 17A i Politeia a la Rambla de Canaletes de Barcelona en homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d’agost del 2017.Paral·lelament, unes 150 persones es van concentrar al migdia davant de la Prefectura de Policia a la Via Laietana de Barcelona, convocades per la plataforma independentista 17A Exigim Responsabilitats, per exigir “responsabilitats” al Govern central pels atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils.