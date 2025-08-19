EUROPA
Trump assegura a Zelenski que “si tot va bé” hi podria haver una cimera a tres amb Putin
Promet seguretat a Kíiv però insisteix que Ucraïna “no recuperarà Crimea ni es podrà unir a l’OTAN”. Von der Leyen i líders europeus acompanyen el president ucraïnès a la Casa Blanca
El president nord-americà, Donald Trump, va manifestar ahir en l’inici de la seua reunió a la Casa Blanca amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, que “si tot va bé avui”, es podrà celebrar una cimera a tres bandes entre tots dos mandataris i el president rus, Vladímir Putin, per provar d’assolir la pau a Ucraïna. Per la seua part, Zelenski va respondre que els ucraïnesos estan “preparats per a una trilateral, tal com ha dit el president Trump”.
Al ser preguntat sobre si la reunió podria suposar el punt final per al suport nord-americà a Ucraïna, Trump va dir que no. “No puc dir mai que és el final del camí. Estan matant gent i volem aturar-ho”, va dir el mandatari nord-americà amb referència a un acord de pau.
Trump va avançar a l’inici de la reunió també que “més tard” podria fer un anunci sobre garanties de seguretat per a Ucraïna brindades per part de tropes nord-americanes per evitar una altra futura invasió russa.
Estava previst que durant la reunió amb Zelenski, Trump transmetés també les condicions proposades per aconseguir la pau pel president rus, Vladímir Putin, en la trobada d’Alaska de divendres, entre les quals la cessió de territori ucraïnès envaït per Rússia, una opció inacceptable per part de Kíiv. Hores abans, Trump afirmava que la devolució de la península de Crimea –annexionada per Rússia el 2014– i la incorporació d’Ucraïna a l’OTAN estan fora de la taula de negociacions.
A la Casa Blanca van acudir també diversos líders europeus, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, per mostrar el seu suport a Ucraïna. Trump es va reunir amb els líders europeus i Zelenski i, en una pausa de la reunió, va trucar a Vladímir Putin per explicar-li el contingut de la reunió.
La Casa Blanca vetarà els vots electrònics i per correu
Donald Trump va assegurar ahir que firmarà una ordre executiva per posar fi al vot per correu i les màquines de votació amb l’objectiu d’“aportar honestedat” a les eleccions legislatives de mig mandat del 2026. En un llarg missatge a la xarxa social Truth, el mandatari republicà va assegurar que “liderarà un moviment” per posar fi al vot per correu i va reiterar afirmacions no basades en fets com que aquesta modalitat de vot no existeix a cap país del món per generar frau massiu.
Així mateix, va anunciar que eliminarà l’ús de màquines per dipositar el vot, ja que “costa deu vegades més que el més precís i sofisticat ús de paper amb marques d’aigua”.Va tornar a suggerir que els demòcrates donen suport al vot per correu perquè els ajuda a guanyar amb aquesta “estafa”.