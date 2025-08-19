Zelenski ofereix a Trump comprar armes per 77.000 milions d’euros a canvi de les garanties de seguretat
El president dels EUA afirma que les garanties de seguretat a Ucraïna encara està en fase negociació amb els aliats de l’OTAN
El president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha confirmat que ha proposat aquest dilluns al seu homòleg nord-americà, Donald Trump, la compra de 90.000 milions de dòlars (alguna cosa més de 77.200 milions d’euros) en armament del país nord-americà a través del finançament d’aliats europeus, a canvi de les garanties de seguretat de Washington.
Així ho ha dit en una roda de premsa en la qual ha incidit en què la proposta segueix sota discussió i que encara no s’ha arribat a cap acord, si bé aquest podria formalitzar-se en la propera setmana o en deu dies, segons recull la cadena de televisió nord-americana CNN.
El plantejament de Kíiv inclou així mateix la fabricació de drons, per a la qual cosa també espera arribar a un acord amb Washington.
Per la seua part, el president Trump ha explicat que les garanties de seguretat a Ucraïna encara està en fase negociació amb els aliats de l’OTAN, però que Washington "s’involucrarà" en el procés. "El discutirem avui, però els brindarem molt bona protecció i seguretat", ha argüit.
Trump va anunciar el mes passat l’enviament de sistemes de defensa antiaèria Patriot a Ucraïna, assegurant que serà la Unió Europea qui pagarà per ells a través de l’OTAN, qui ha assumit la coordinació del subministrament d’armament a Kíiv.