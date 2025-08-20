POLÍTICA
Puigdemont decidirà a la tardor sobre el suport a Pedro Sánchez
Adverteix el socialista que des de Junts “hem donat prou temps”. Arremet contra PP i Vox per “la seua catalanofòbia” i censura Podem per la immigració
L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont preveu decidir a la tardor sobre el suport del seu partit al Govern de Pedro Sánchez, ja que considera que se li ha donat “prou temps” per implementar les condicions del pacte d’investidura. Així ho va dir ahir en una conferència sobre el català a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), celebrada a Prada de Conflent (Catalunya Nord). “Nosaltres vam decidir que no faríem un acord per donar estabilitat a la legislatura, que l’estabilitat s’ha de guanyar periòdicament”, va avisar el president de Junts. “La represa del curs polític a Catalunya i Espanya es preveu intensa”, va pronosticar abans d’assenyalarque qualsevol decisió que prengui Junts, “es comparteixi o no, s’entengui bé a la primera, costi més o no s’entengui”, seguirà la “conducta” de Fabra: “Si falla la llengua, falla tot i nosaltres no podem fallar a la llengua.” “Tenim una llista enorme de coses, algunes són al forn, al marge del que són incompliments”, va radiografiar Puigdemont.
Amb tot, va dir que l’Executiu central “té temps” de complir els seus compromisos, malgrat que “va tard”, sobretot per aconseguir que el català sigui oficial a Europa. Va lamentar que l’“hostilitat” envers la llengua i cultura catalanes és “estructural en una part de la societat espanyola”, i va criticar PP i Vox per “fer de la catalanofòbia un dels seus arguments electorals”.
Sobre les competències d’immigració, va assegurar estar sorprès per veure Podem “furibundament alineat” amb Vox. Puigdemont va afirmar que el model migratori de Catalunya és “complex” però el traspàs de competències donaria al Parlament “una capacitat normativa”. A més, va manifestar que sense un control de la immigració Catalunya perd “la capacitat de relleu generacional que les llengües necessiten per sobreviure”, i va advertir d’“una pèrdua imparable de catalanoparlants”.
El dirigent de Junts també va defensar que hi hauria d’haver una resposta des del Parlament davant d’una eventual sentència del Tribunal Constitucional sobre el 25% del català a les escoles, però va lamentar tenir “un Govern clarament desnacionalitzador”.