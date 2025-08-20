EUROPA
Trump demana a Zelenski ser flexible en la negociació de pau amb Moscou
Torna a suggerir que haurà de cedir terreny i rebutja enviar tropes a Ucraïna. Rússia diu que una reunió amb Putin s’ha de preparar “minuciosament”
El president dels EUA, Donald Trump, va afirmar ahir que el seu homòleg d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, haurà de ser “flexible” en les negociacions que s’acosten si vol assolir la pau, dins de la qual l’inquilí de la Casa Blanca no contempla en cap cas l’enviament de tropes sobre el terreny.
Trump va assenyalar a la cadena Fox News que “Ucraïna recuperarà la seua vida” una vegada cessi el conflicte i també molt territori, sense entrar en més detalls, malgrat que fa tot just dos dies va donar per fet que Kíiv hauria de renunciar definitivament a la península de Crimea. “Això és una guerra”, va afegir, i “Rússia té un Exèrcit potent, li agradi a la gent o no”, va matisar el dirigent nord-americà.
Una de les grans metes fixades ara per Trump passa per organitzar una nova cimera a la qual assisteixin Zelenski i el president de Rússia, Vladímir Putin. En aquest sentit, va dir que ambdós no tenen per què convertir-se en “els millors amics”, però sí cedir en alguna de les seues reivindicacions. La Casa Blanca va assegurar que Putin ha promès que es reunirà aviat amb Zelenski, malgrat els missatges imprecisos que ha emès Moscou en les últimes hores. El ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, va advertir ahir que una reunió entre Putin i Zelenski “s’ha de preparar minuciosament”.
D’altra banda, Trump va deixar clar que en el procés de pau els Estats Units no s’involucraran de cap forma en el desplegament de tropes en terreny ucraïnès per vetllar per la seua seguretat, malgrat que sí que va deixar caure que l’ajuda podria ser a través del suport aeri.
Per la seua part, l’OTAN va anunciar una reunió per videoconferència per avui dimecres dels caps d’Estat Major dels 32 aliats, en una cita per abordar la situació a Ucraïna davant dels esforços diplomàtics per aconseguir la pau.
Paral·lelament, Zelenski va informar que ja treballen amb les autoritats europees en un nou paquet de sancions a Rússia, el número 19 des de l’inici de la invasió.
Mentrestant, las Forces Armades de Rússia van llançar en les últimes hores una nova onada d’atacs amb drons i míssils sobre Ucraïna.