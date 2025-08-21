JUSTÍCIA
El CGPJ investiga Peinado arran de dos queixes de Bolaños
En relació amb l’interrogatori a l’abril pel cas Begoña. El Tribunal Suprem va rebutjar al juliol investigar el ministre
El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va obrir ahir diligències informatives sobre el jutge Juan Carlos Peinado per dos queixes presentades pel ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, després de la seua declaració com a testimoni en el cas Begoña Gómez. Bolaños va ser interrogat el passat 16 d’abril per Peinado en relació amb la contractació de Cristina Álvarez com a assessora de la dona del president del Govern central.
El jutge d’instrucció del cas va demanar al Tribunal Suprem (TS) investigar el ministre per malversació –en la contractació– i per fals testimoni –en el procediment–, després que Bolaños contestés “amb evasives” i “somrigués en algunes respostes”, a més de qualificar de “sorprenent” l’interrogatori a què va ser sotmès. El ministre, que el 2018 era secretari general de Presidència, es va deslligar del nomenament d’Álvarez com a assessora, però va assegurar que la seua designació es va portar a terme conforme a la llei de contractació de personal eventual.
Al juliol, el TS va arxivar l’exposició de Peinado, al considerar que no hi havia ni “un mínim suport indiciari” que permetés encausar Bolaños, qui va elevar dos queixes –el 4 de juny i el 29 de juliol–, per presumptes irregularitats comeses pel jutge durant l’interrogatori. Segons fonts del ministeri, la voluntat de Bolaños era no fer públiques les denúncies i va ser Peinado qui va informar sobre aquestes –sense nomenar qui les va presentar– en la interlocutòria de dilluns en què va imputar un delicte de malversació de cabals públics a Begoña Gómez i la va cridar a declarar al setembre. Per la seua part, el Govern central es va mostrar “indignat” dimarts per la investigació de Peinado “prospectiva” a “vostè per ser vostè”.
Fonts judicials van recalcar que la diligència informativa és un procediment “habitual” que es fa cada vegada que es rep una queixa per determinar si hi ha material disciplinari i si procedeix o no obrir expedient, per la qual cosa no implica sanció.