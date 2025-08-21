PRÒXIM
Israel accelera el seu pla per prendre Gaza i mobilitza 60.000 reservistes
Les tropes hebrees ja se situen a les portes de la capital de la Franja. Aprovada la polèmica construcció d’assentaments al costat de la ciutat de Jerusalem
Israel ja ha iniciat les primeres fases de la seua anunciada ofensiva a Ciutat de Gaza després d’emetre al voltant de 60.000 ordres de reclutament per a soldats en la reserva.
Després de l’aprovació ahir mateix del pla per part del ministre de Defensa, Israel Katz, el portaveu militar israelià Effie Defrin va anunciar ahir que els soldats estan en marxa i que, després d’un enfrontament amb Hamas, ja controlen els afores del municipi.
Més tard, Defrin va indicar que “les operacions preliminars i les primeres fases de l’atac contra la ciutat de Gaza” estaven en marxa i que “les forces de les FDI ja controlen els afores de la ciutat”.
Prèviament, l’Exèrcit hebreu havia començat els preparatius per expandir l’ofensiva amb el desplegament de tropes a Jabalia, al nord de l’enclavament palestí, i al barri de Zeitun, on els atacs s’han intensificat des que, fa gairebé dos setmanes, el gabinet de seguretat israeliana aprovés la conquesta de Gaza i altres zones costaneres.
Mentrestant, Israel continuava accelerant els seus plans d’ocupació també a Cisjordània, a l’est del seu territori. Ahir va aprovar definitivament el polèmic pla per expandir els assentaments al costat de Jerusalem Est, a la zona coneguda com “E1”, que impediria l’accés a la ciutat des de la Cisjordània ocupada i dificultaria l’establiment d’un estat palestí contigu.
Paral·lelament, el nombre de persones que han mort a la Franja de Gaza mentre buscaven ajuda humanitària ja supera les 2.000, segons Hamas.
Sancions contra el TPI
D’altra banda, el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va anunciar noves sancions per a quatre membres més de la Cort Penal Internacional (CPI) per portar a terme investigacions sobre crims de guerra contra Israel a Gaza i contra els EUA a l’Afganistan, entre altres. L’oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va aplaudir la imposició d’aquestes sancions, ja que això representa un pas “decisiu” contra la “falsa campanya de desprestigi” impulsada en contra d’Israel, així com “en favor de la veritat i la justícia”.