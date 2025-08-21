EMERGÈNCIES
Lleu millora en el control dels focs
Respir per a Castella i Lleó i Galícia, malgrat que mantenen els focus actius, i reobre la línia de l’AVE. Els incendis rurals causen la tercera víctima mortal a Portugal
Les condicions meteorològiques estan ajudant a una lleu millora en els incendis forestals a tot Espanya, almenys vint-i-un dels quals greus. Segons el sistema europeu Copernicus, les flames han arrasat 391.581 hectàrees aquest any, 350.000 des del 7 d’agost, amb Castella i Lleó i Galícia com les comunitats més afectades. A més, cinc noves detencions van elevar a 37 els arrestats per provocar incendis a tot el territori.
La baixada de les temperatures, l’augment de la humitat i el reforç dels mitjans van permetre un respir en els incendis a Castella i Lleó, que manté setze focs de gravetat 1 i 2. El president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, va assegurar ahir que “tots els incendis registrats avancen de manera favorable”. La pluja està contribuint a apagar els focs en l’entorn del parc nacional Picos de Europa, mentre que els bombers van impedir que les flames de l’incendi de Porto (Zamora) –que va passar a les províncies d’Ourense i Lleó– arribessin als nuclis urbans de dotze pobles evacuats. A Lleó romanen desallotjades encara 2.500 persones de 43 localitats, i els sis ferits per cremades continuen ingressats en estat entre crític i greu.
A Galícia es mantenen set incendis actius, amb unes 87.000 hectàrees cremades, malgrat que no es van registrar nous confinaments ni desallotjaments. A més, ahir es va reprendre la circulació de la línia de l’AVE entre Madrid i Galícia després de sis dies suspesa. D’altra banda, els bombers van contenir l’avenç del foc de Jarilla (Càceres), que ha calcinat 16.000 ha, però el vent va complicar les tasques d’extinció.
Per un altre costat, l’onada d’incendis que assetja Portugal va provocar la tercera víctima mortal del país. Un home de 65 anys va morir dimarts al caure de la màquina agrícola que conduïa mentre combatia les flames al nord de l’Estat.
Els pagesos perden 600 milions mentre s’agreja la polèmica política
L’onada d’incendis ha provocat més de 600 milions d’euros en pèrdues en agricultura i ramaderia, segons una primera estimació de la Coordinadora d’Organitzacions Agràries i Ramaderes (COAG), mentre que l’última actualització d’Agroseguro va elevar a 19.100 les hectàrees de cultiu calcinades aquest 2025.
La Junta de Castella i Lleó va sol·licitar al Govern central la declaració de zona catastròfica per les afectacions dels focs a la regió, i per pal·liar els seus efectes va aprovar ajuts de 5.500 euros a empreses en zones afectades, 500 euros per família evacuada i la promoció d’ERTO de força major. A Valladolid, unes 1.500 persones van protestar contra el Govern de Mañueco, i a Galícia s’han convocat avui disset manifestacions contra la “política forestal del PP”. Per la seua part, la Xunta va rectificar la seua decisió de retirar bombers urbans d’incendis forestals quan molts “estaven de camí a zones afectades”.Mentrestant, el PP citarà a comparèixer els ministres Sara Aagesen, Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska al Senat la setmana que ve per retre comptes per la gestió dels incendis.