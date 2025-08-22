POLÍTICA
Balears demana la suspensió del repartiment de menors
Prohens denuncia l’arribada de 1.500 migrants en 20 dies. El Govern central arremet contra la presidenta balear
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, va anunciar ahir que demanarà la suspensió cautelar del decret aprovat pel Govern central que estableix el procediment de repartiment de menors migrants no acompanyats procedents de les Canàries i Ceuta, dels quals les Balears n’hauria d’acollir 49. L’Executiu va efectuar ahir el trasllat –el tercer des de la interlocutòria del Suprem– de nou nenes menors sol·licitadores d’asil des de les Canàries a la Península, totes d’origen africà.
Prohens va assegurar que el seu Govern lluitarà per “evitar la imposició” d’un repartiment que no poden assumir “en condicions de dignitat i humanitat”, per la qual cosa recorrerà al decret que estableix el procediment d’acollida, aprovat el 18 de juliol, i al qual està previst que s’aprovi dimarts vinent en Consell de Ministres, que és el pas previ al fet que comenci el procés de reubicació la setmana vinent.
A més, la mandatària balear va retreure al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que estigui “de vacances” mentre més de 1.500 migrants van arribar a les costes balears en 20 dies. El Govern va xifrar en més del 1.000% la sobreocupació dels centres d’acolliment de menors de les Balears, i va qualificar la situació d’“alarmant” després de l’arribada de 4.700 persones aquest any, un augment del 77% respecte a l’anterior, mentre que a Espanya es van reduir un 29,3% fins al 15 d’agost.
Prohens va afirmar que la ruta migratòria entre Algèria i les Balears és “la que més creix de tot Europa” i s’ha convertit en “l’epicentre europeu de la migració”, per la qual cosa va exigir una vegada més el desplegament dels efectius de Frontex, que alerta de la situació des del 2021, a l’arxipèlag. A més, la presidenta balear va demanar al Govern central recuperar “la via diplomàtica” amb Algèria per controlar els fluxos migratoris.
Acusacions de racisme
El Govern espanyol va considerar que la negativa de les Balears a acollir migrants no és a causa de la “falta de mitjans” sinó al “racisme”.