PRÒXIM
Netanyahu ordena ara negociacions immediates sense renunciar a l’escalada bèl·lica
Hamas responsabilitza el seu Govern d’obstaculitzar el diàleg i la UE no descarta sancions
El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va anunciar ahir que ha donat ordres al seu equip per iniciar de manera “immediata” negociacions amb la finalitat d’“alliberar” tots els ostatges que segueixen retinguts a la Franja de Gaza i posar fi a la guerra en condicions “acceptables”, alhora que va recalcar que seguirà endavant amb els seus plans per prendre la capital gaziana. Netanyahu entreveu una “victòria decisiva” davant Hamas, un grup que aspira a “derrotar” a costa d’endurir l’ofensiva militar llançada sobre la Franja. “La derrota de Hamas i l’alliberament de tots els ostatges van de la mà”, va esgrimir, en un vídeo gravat des d’un post de comandament de la divisió militar que s’encarrega precisament de Gaza.
El primer ministre, que va lloar la tasca de l’Exèrcit en aquesta “vital missió”, ja havia instat aquesta setmana els comandaments militars a accelerar els terminis per culminar la presa de la ciutat de Gaza, un objectiu que implicarà el reclutament de fins a 60.000 reservistes. Sobre el terreny, Israel va començar a fer “avisos inicials” a funcionaris mèdics i organitzacions humanitàries perquè evacuïn la ciutat.
Hamas, que ja ha donat un vistiplau preliminar a un acord d’alto el foc presentat pels mediadors internacionals, va responsabilitzar Netanyahu d’obstaculitzar el diàleg per centrar-se exclusivament en els atacs sobre Gaza.
Per la seua banda, la UE va reiterar el seu rebuig dels plans d’Israel afirmant que té a la mà un ventall d’opcions incloent sancions per respondre a la nova ofensiva contra el territori palestí.
Almenys el 83 per cent dels morts al maig eren civils
Almenys el 83% dels gazians que van morir a Gaza fins al maig eren civils, segons una investigació conjunta publicada per The Guardian i la revista israeliana +972, després d’aconseguir accés a una base de dades d’intel·ligència classificada de l’Exèrcit israelià.
Al maig, 19 mesos després de l’inici de la guerra, Israel va registrar un total de 8.900 islamistes com a morts o “probablement morts”, segons el text, mentre que el total de morts a Gaza sumava 53.000 persones, segons fonts palestines.
ONU: “Un terç dels nens pateixen desnutrició severa”
Un terç dels nens a la ciutat de Gaza i al nord de l’enclavament pateixen desnutrició severa i no sobreviuran, va afirmar aquest dijous el cap de l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins (UNRWA), Philippe Lazzarini.
Així mateix, va demanar que ningú no perdi de vista que es tracta d’“una fam construïda, fabricada i deliberada”, una estratègia en la qual “s’han utilitzat els aliments com un instrument de guerra”.La situació nutricional no ha parat de degradar-se des d’inicis de març, quan es va posar fi a l’alto el foc que Israel i Hamas havien acordat per prop de dos mesos.A més de la gana i els bombardejos de l’Exèrcit israelià, centenars de palestins han mort en el seu intent per aprovisionar-se d’aliments en centres de repartiment militaritzats.