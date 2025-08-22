POLÈMICA
El PP qualifica de “piròmana” la directora general de Protecció Civil
El ministre Puente replica i diu “sàtrapes” als populars. L’Executiu defensa la seua gestió, que “ha estat a l’altura”, davant de les crítiques de les autonomies
L’enfrontament polític va tornar a escalar de to per la gestió dels incendis, després que el vicesecretari de Coordinació Autonòmica del PP, Elías Bendodo, qualifiqués ahir de “piròmana” la directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, per les seues paraules a l’insinuar que alguns governs autonòmics han sobreactuat per atacar el Govern central. Segons Bendodo, l’Executiu “hauria d’oferir mitjans abans que ho demanin els governs autonòmics”, que han esgotat tots els seus recursos i després han acudit al Govern central. Barcones va insistir que “no és cert” que els ajuts sol·licitats al Govern per sufocar els incendis hagin arribat tard i ni que s’hagués “escatimat cap temps de recurs”. Va remarcar, a més, que “cadascú haurà de respondre per la seua gestió”.
Com a defensa a la directora de Protecció Civil, el ministre de Transport, Óscar Puente, va criticar que el PP tingui “la llengua llarguíssima” i “la pell molt fina”. “Poc els passa a aquests sàtrapes”, va declarar, mentre que el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, va subratllar que la “deriva” del PP “cap a l’insult permanent a l’adversari polític demostra la seua desesperació i el seu biaix moral”. La ministra de Ciència, Diana Morant, va destacar el “compromís inqüestionable” de Barcones amb la lluita contra els incendis, a la qual va qualificar com una “servidora pública exemplar que treballa cada dia per la seguretat de la ciutadania”.
Diversos presidents autonòmics populars van tornar a carregar contra la gestió del Govern de l’Estat sobre el suport a les autonomies davant el foc. La presidenta d’Extremadura, María Guardiola, va assenyalar que “van passar 48 hores o més” des que la Junta va demanar més ajuts a l’Executiu per afrontar els incendis i fins que va rebre informació sobre això.
Per la seua part, el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, va titllar de “disbarat” les acusacions del ministeri de l’Interior d’una sol·licitud “tardana” d’ajuda. Roda, que es va mostrar “optimista” amb l’evolució dels incendis, va assegurar que el Govern intenta “despistar i ocultar la qüestió principal”, i que “si un país crema per diversos llocs, alguna cosa hauran de dir”, després d’acusar diversos ministres de criticar “des de les xarxes socials i sense deixar d’estar de vacances”. Ahir centenars de gallecs es van manifestar en 26 localitats contra la gestió la Xunta, que també va rebre les crítiques de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que va observar “errors de coordinació” en relació amb la gestió dels bombers urbans, i que va defensar que l’Executiu central “ha estat a l’altura”.
Mentrestant, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va afirmar que el PP recorre a dirigents com Antonio Sanz –que va acusar el Govern de cometre “negligències”– per “tapar el marge de millora que tenen en la gestió els governs autonòmics” i “generar desafecció cap a les institucions”. Marlaska també va recordar que “existeix prou normativa estatal en la prevenció d’incendis” i va assenyalar les autonomies per la “gestió d’emergències”. A més, va acceptar la citació del PP per donar explicacions al Senat perquè “és una obligació i un deure”.
Paral·lelament, el PSOE de Castella i Lleó va criticar la “supèrbia” i la “falta d’autocrítica” del president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a qui va demanar que “doni la cara i assumeixi les seues responsabilitats”. Mañueco va defensar la seua gestió després que dilluns 1.500 persones es manifestessin a Valladolid per demanar-ne la dimissió.
Més de 400.000 hectàrees cremades i 40 detinguts
El sistema europeu Copernicus va estimar ahir en 403.171 la xifra d’hectàrees cremades a Espanya aquest any, la majoria aquest mes d’agost. Segons dades del ministeri de l’Interior, ahir hi havia 18 grans incendis a tot el territori, la majoria a Castella i Lleó, Galícia i Extremadura, i uns 33.000 desallotjats, malgrat que l’evolució és favorable. Tanmateix, preocupen els ja 40 detinguts i 119 investigats per provocar incendis forestals.
A Galícia es mantenen sis focs actius, que han arrasat més de 82.600 hectàrees, encara que no es van registrar nous confinaments ni desallotjaments. El foc més extens és el de Larouco (Ourense), que ja supera les 30.000 hectàrees afectades. Per la seua part, el bomber i els dos brigadistes ferits per cremades es troben “estables” però segueixen en estat greu.Mentrestant, les autoritats lleoneses sospiten de la intencionalitat d’un nou focus Fasgar (Lleó) durant les tasques d’extinció dels bombers. De moment, unes 2.500 persones continuen desallotjades en 59 localitats de Castella i Lleó.A Extremadura, mitjans aeris van sobrevolar la zona afectada de l’incendi de Jarilla per detectar possibles reactivacions. Ahir només quedaven “dos quilòmetres” per consolidar el foc.