MIGRACIÓ
Desapareix una pastera amb 25 migrants cap a les Balears
Va sortir diumenge passat des de la costa algeriana. El Govern balear replica les acusacions de racisme de la Moncloa
L’ONG Caminant Fronteres va alertar ahir de la desaparició d’una pastera que es dirigia a les illes Balears amb 25 migrants a bord. Segons la responsable de l’organització, Helena Maleno, l’embarcació va sortir diumenge de la costa algeriana, i familiars dels desapareguts es van posar en contacte amb ella al no rebre’n notícies cinc dies després d’iniciar el viatge, un temps més llarg del que és habitual. Maleno, a més, va afirmar que Salvament Marítim ha estat informat per activar un dispositiu de recerca.
Mentrestant, les autoritats continuen buscant els tres desapareguts d’una pastera que va naufragar dimecres al sud de l’illa de Mallorca i que va deixar un mort i 19 ferits, els quals ja van poder posar-se en contacte amb les seues famílies, segons l’ONG.
L’arribada de migrants a les costes balear i canària continua provocant disputes polítiques entre el Govern central i les autonomies. El portaveu del Goven balear, Antoni Costa, va reiterar ahir el rebuig del seu Executiu a acollir als menors migrants sol·licitadors d’asil que són traslladats des de les Canàries i Ceuta a altres parts del territori, i va anunciar que el Govern presentarà un recurs davant del Tribunal Suprem per evitar-ho.
A més, Costa va respondre les acusacions de “racisme” de la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, i va defensar la decisió del Govern per “falta de mitjans”. “Hauria de mirar la definició i aplicar-se-la a si mateixa”, va contestar a la ministra, acusant-la no estar “preocupada” de la situació dels menors migrants que arriben a les costes balears.
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va instar el Govern balear a complir la llei que hi ha “en vigor” i que estableix la “solidaritat entre territoris” per repartir els menors migrants a través de “criteris objectius”. Per la seua part, el Govern canari va lamentar la “irresponsabilitat i insolidaritat” de les Balears al rebutjar el trasllat de menors, afirmant que acullen “5.000 nens menys” que les Canàries.