CONFLICTE
L’ONU declara de forma oficial la fam a Gaza, utilitzada com a “arma de guerra”
Israel insisteix a negar la penosa situació dels palestins i els seus bombardejos causen almenys 47 morts més. El dia 31 partirà de Barcelona una flotilla amb “desenes de vaixells en missió de pau”
L’ONU va declarar ahir oficialment la fam a la ciutat de Gaza i els seus voltants després de gairebé dos anys d’ofensiva israeliana a la Franja. Un informe de la Comissió de Revisió de la Fam assenyala que es compleixen els paràmetres establerts i que el territori es troba en la fase 5 de la classificació, que reflecteix la falta d’accés extrema a aliments i aigua, el desplaçament a gran escala i una alta taxa de mortalitat. El text també subratlla que està “creada per l’home” i que “pot ser revertida”.
Nacions Unides va afirmar que la fam ha estat promoguda com a arma de guerra per Israel contra Hamas, i que “està causada per la crueltat, justificada per la revenja, propiciada per la indiferència i sostinguda per la complicitat”. A més, va recordar a Israel que “ha de garantir aliments i serveis mèdics com a potència ocupadora”. El Govern israelià va qualificar l’informe de “mentida descarada” i de “propaganda de Hamas”.
Segons el ministeri de Sanitat de Gaza, almenys dos persones van morir de gana entre dijous i ahir, elevant fins a les 273 les víctimes per inanició des del 7 d’octubre del 2023, incloent 112 nens. Les autoritats gazianes també van informar de la mort de 24 persones més a prop de punts de repartiment d’aliments.
Per la seua banda, el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, va amenaçar de destruir la ciutat de Gaza si Hamas no accepta les condicions israelianes per a un acord d’alto el foc, mentre que la milícia islamista el va acusar de voler una “neteja ètnica”. Els bombardejos sobre la capital de l’enclavament s’han intensificat de cara a una possible invasió terrestre, i ahir van provocar almenys 36 morts a la ciutat. La Franja en la seua totalitat va registrar almenys 47 morts durant la matinada d’ahir, que s’afegeixen als 71 morts de dijous i que eleven fins a les 62.263 les víctimes mortals des dels atacs de Hamas.
D’altra banda, el ministre d’Exteriors dels Països Baixos, Caspar Veldkamp, va dimitir ahir a causa de discrepàncies dins de la coalició de Govern per imposar noves sancions contra Israel com a represàlia per la crisi humanitària a la Franja. “No confio que les coses canviïn i el meu marge d’actuació és limitat”, va declarar.
Per pal·liar la situació a Gaza, desenes de vaixells, amb activistes com Greta Thunberg, salparan el 31 d’agost des de Barcelona a la missió humanitària “més gran de la història”, segons els organitzadors.
El Govern israelià impedeix l’entrada a Collboni per una “política hostil”
El Govern d’Israel va vetar l’entrada al país a l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per “boicotejar” i “trencar relacions” amb l’Executiu hebreu. El dirigent barceloní tenia previst arribar ahir a Tel-Aviv, convidat pels alcaldes de Ramal·lah i Betlem (Cisjordània), amb altres polítics i periodistes. Tanmateix, les autoritats israelianes van denegar “a última hora sense cap explicació”, el visat a l’alcalde –però no a la resta de la comitiva–.
Collboni, que va aprovar al maig que l’ajuntament de Barcelona trenqués relacions amb Israel, va assegurar que el “veto” només “reforça” el compromís de la ciutat amb Palestina. Per la seua part, el ministeri d’Exteriors va fer arribar la seua protesta al Govern israelià, que va assegurar a Collboni que “no és benvingut” i va recordar les “conseqüències” que té “la manifestació d’una política hostil i incitadora contra Israel i els seus ciutadans de manera sistemàtica”.