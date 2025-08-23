SEGRE

El Suprem valida retallar 800 milions en salut

Contraatac de Califòrnia a Texas

Una jutge ha ordenat desmantellar aquest centre de detenció. - EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

REDACCIÓ

El Tribunal Suprem dels EUA va autoritzar ahir l’Administració de Donald Trump a retallar 783 milions de dòlars en fons destinats a la investigació en l’àmbit de la salut i que inclouen, entre altres, programes per a la prevenció del VIH o el suïcidi, en l’intent de desmantellar el programa de diversitat, equitat i inclusió (DEI). Mentrestant, el Govern de Califòrnia va convocar una votació especial el 4 de novembre per aprovar els nous mapes electorals que incrementarien els escons demòcrates a la Cambra de Representants el 2026, una mesura que es produeix en resposta a una iniciativa similar a Texas, de majoria republicana, per arrabassar cinc escons als demòcrates.

A Washington, Trump va assegurar que la ciutat és “segura” però va assegurar que les tropes federals es quedaran “molt de temps”, mentre que l’FBI va escorcollar la casa del seu exassessor de seguretat nacional, John Bolton, per possessió i difusió d’informació falsificada.

D’altra banda, una jutge federal va ordenar dijous desmantellar el centre de detenció migratòria d’Alligator Alcatraz –a l’oest de Miami– en un termini de 60 dies, a més d’impedir l’ingrés de nous migrants.

