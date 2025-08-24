TRAGÈDIA
Dotze desapareguts d’una pastera al saltar a l’aigua a prop de la costa balear
Dotze migrants que viatjaven en una pastera a 60 quilòmetres de l’illa de Cabrera (Balears) romanen desapareguts després de llançar-se al mar divendres a la tarda. Les autoritats van informar que l’embarcació transportava 26 persones d’origen magrebí i que 14 van ser rescatades. Diversos equips participen en les tasques de recerca dels dotze desapareguts, mentre altres efectius continuen buscant tres migrants subsaharians desapareguts dimecres i segueix la investigació per la desaparició d’una altra pastera amb 25 migrants que va sortir d’Algèria fa una setmana.
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, va reclamar al Govern central un “canvi dràstic en la política migratòria” i va manifestar que “continua el drama humà” a les costes de les Illes, després de la desaparició dels dotze migrants a prop de Cabrera. “Encara que ens amenacin i ens insultin, aquesta és la realitat que nega el Govern”, va assegurar la mandatària.
D’altra banda, una pastera amb 16 persones –cinc menors– va ser localitzada a uns 20 quilòmetres de la costa d’Alacant. Nou dels migrants a bord van haver de ser atesos per diversos problemes de salut, incloent-hi dos nenes de quatre i cinc anys respectivament.