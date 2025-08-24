CONFLICTE
Moren vuit nens a la Franja de Gaza en 24 hores
Dos per desnutrició i sis en un atac israelià sobre tendes de campanya. El Govern de Netanyahu perd suports
El ministeri de Sanitat de Gaza va informar ahir de la mort d’almenys vuit nens a la Franja a causa de l’ofensiva i bloqueig israelià sobre l’enclavament. Dos menors (un dels quals de cinc mesos) van morir per fam –ja declarada oficial per l’ONU– i desnutrició, i els sis restants van morir en l’atac de l’Exèrcit israelià sobre tendes de campanya en Khan Yunis, al sud de Gaza, on hi va haver 17 víctimes mortals.
Els bombardejos israelians van provocar ahir 36 morts a tota la Franja, incloent més atacs aeris sobre tendes de campanya de desplaçats i drons sobre habitatges ja destruïts. Les autoritats palestines ja xifren en més 62.600 els morts per l’ofensiva d’Israel a l’enclavament des del 7 d’octubre de 2023.
Col·lapse del sistema de salut
L’ONU, a més, va advertir que molts hospitals al sud estan operant amb una capacitat de llits de fins al 300%. Gairebé la meitat dels centres mèdics es troben a la ciutat de Gaza i representen el 40% de la capacitat total de llits, per la qual cosa la invasió terrestre planejada pel Govern de Benjamin Netanyahu paralitzaria encara més un sistema de salut ja col·lapsat.
El primer ministre israelià, tanmateix, s’enfronta a pressions de la població per aturar l’ofensiva. Familiars dels ostatges capturats per Hamas es van manifestar de nou per exigir a Netanyahu que accepti finalment l’acord d’alto el foc avalat per la milícia islamista, i que portaria a l’alliberament per fases dels segrestats.
Segons una enquesta del diari israelià Maariv, menys del 20% de la població d’Israel dona suport el pla de Netanyahu per envair Gaza, i un 46 per cent aposta per un pacte que posi final a la guerra. A més, un 62% creu que el seu Govern ja no compta amb el suport majoritari de la població.
D’altra banda, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, es va afegir a la condemna de la fam a Gaza i va assegurar que Israel “ha arribat massa lluny”.