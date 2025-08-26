POLÍTICA
El Govern reprèn l’activitat per preparar el nou curs polític
Avui amb el primer Consell Executiu després de les vacances. Els pressupostos, el finançament i l’habitatge, entre els principals reptes per als propers mesos
El Govern reprèn aquesta setmana la seua activitat després de l’aturada de l’agost i ho farà per partida doble. Avui dimarts farà la reunió del Consell Executiu habitual al Palau de la Generalitat. A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat els membres del seu govern divendres i dissabte vinents a unes jornades de treball a les Terres de l’Ebre per preparar el nou curs polític.
Segons fonts del Govern, en aquesta jornada de treball l’Executiu realitzarà una anàlisi del context actual i abordarà les grans línies polítiques per als propers mesos: lideratge econòmic, habitatge, reforçar la seguretat i accelerar la reforma dels serveis públics. La principal assignatura pendent que el Govern arrossega des del curs passat són els pressupostos de la Generalitat.
ERC no va voler ni entrar a negociar els del 2025 i en els últims mesos el Govern ha acordat amb els republicans i els comuns diversos suplements de crèdit per poder incorporar 4.000 milions als comptes prorrogats. Caldrà veure si per a aquest curs polític és possible una negociació amb els socis d’investidura per a nous pressupostos.
ERC ja ha avisat que no s’asseurà a la taula de negociació per als comptes de la Generalitat fins que hi hagi concrecions significatives en el finançament singular. En la Comissió Bilateral de 14 de juliol, Govern i Estat van certificar un acord sobre el finançament singular sense concrecions ni calendari per a la gestió dels impostos per part de la Generalitat. Uns dies més tard, Salvador Illa va assegurar que el 2028 es podrà realitzar la gestió sencera de l’IRPF a través de la Agència Tributària Catalana (ATC). I precisament, avui dimarts, el Govern aprovarà un decret per adaptar l’ATC als nous requeriments per al desplegament de la hisenda catalana.
Rodalies
En relació amb el traspàs de Rodalies, el Consell de Ministres va donar llum verda, el 29 de juliol, a la creació de la nova empresa mixta que substituirà Renfe. Hauria de començar a funcionar a partir del gener i, per tant, en els propers mesos caldrà anar fent passos en aquest sentit.
PSC: “El sistema de finançament requerirà més temps”
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, va assegurar ahir que el sistema de finançament singular per a Catalunya “és complicat, és complex, té les seues complexitats i segurament requerirà més temps”, al ser preguntada per si considera que s’està complint el que s’ha pactat amb els republicans.
En aquest sentit es va pronunciar en roda de premsa després de la primera reunió de l’executiva del PSC del curs polític i després que ERC hagi insistit que si no es compleixen els acords en matèria de finançament no hi haurà nous pactes, com els Pressupostos.Va destacar que la celebració de la bilateral sobre el finançament singular del juliol va suposar un pas molt important, ja que va passar de ser “un acord entre partits a un acord entre governs”, però va insistir que el tema del finançament és complicat i necessita els seus temps.