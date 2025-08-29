INVESTIGACIÓ
Arrestat a Martorell per enaltiment del gihadisme
La Guàrdia Civil va detenir un home el passat 13 d’agost a Martorell acusat d’adoctrinament i enaltiment del terrorisme gihadista. Així, l’home arrestat, de 36 anys, es trobava en un “avançat procés de radicalització violenta” des de l’any 2024, quan publicava a les xarxes socials proclames en favor del gihadisme i mostrava conductes cada vegada més agressives incentivades pel consum de continguts relacionats amb el conflicte palestí.