EUA
Trump demana imputar Soros pel seu suport a “protestes violentes”
El president dels EUA, Donald Trump, ha demanat imputar el magnat George Soros i el seu “meravellós fill de l’esquerra radical” per delictes de crim organitzat pel seu suposat suport a protestes violentes al país. “Soros i el seu grup de psicòpates han causat un mal enorme al nostre país”, va afirmar el mandatari nord-americà.
L’organització de Soros –un dels grans donants del Partit Demòcrata– va assegurar que “no dona suport ni finança protestes violentes” i va defensar “les llibertats garantides per la Constitució”.
Reserva Federal
D’altra banda, la governadora de la Reserva Federal (Fed) destituïda per Trump, Lisa Cook, va presentar ahir una demanda contra el president al·legant que li falta l’autoritat necessària per rescindir el seu mandat, que havia d’expirar el 2038. Així mateix, la directora dels Centres per al Control i Prevenció de Malalties dels EUA, Susan Monarez, va ser acomiadada dimecres per un enfrontament amb el secretari de Salut, Robert Kennedy Jr.